Jack Black is csatlakozik a Minecraft-filmhez

Mi is az a Minecraft?

Ezt a videójátékot 2011-ben mutatták be, és rövidesen minden idők egyik legkeresettebb termékévé vált a mintegy 140 millió havi felhasználóval. A Minecraft egy nyílt világú sandbox játék: ami azt jelenti, hogy nincs kötelezően bejárandó pálya, a játékos bárhol, bármilyen irányban elkezdheti a játékot és az építkezést. Minden játékos saját világot készíthet, amelyben egyedül vagy akár csapatosan is barangolhat, az egyik fő tevékenység pedig a 3D-s építkezés. A Minecraftban minden kockákból épül fel: a növények, az állatok, az emberek, egy szóval tényleg minden – ez adja a játék jellegzetességét.

A Minecraft film a sikeres videójáték alapján készül, ahol minden kockákból áll (Fotó: Getty Images/Georg Wendt)

Milyen sztárok lesznek még a Minecraft-filmben?

Az eddigi hírek szerint Jason Momoa is játszani fog benne, akit a mozikban talán most láthattuk utoljára Aquaman szerepében. A vásznon láthatjuk még a Wednesday-sorozatban ismert Emma Myers, aki legutóbb egy nem túl jó értékeléseket kapott Netflix-premierben lepte meg a közönséget. Egy másik sorozatsztár is szerepet kapott, a Narancs az új fekete egykori elítéltjét játszó Danielle Brooks.

Sajnos sok információ eddig nem áll rendelkezésre a filmről, azonban a szereposztás ígéretesnek tűnik. Habár a film ötletén már 2014 óta dolgoznak, az még nem publikus, hogy ki írja a forgatókönyvet, ahogyan az sem, hogy miről is fog pontosan szólni a szabad világú játék adaptációja.

A forgatások hamarosan kezdődnek Új-Zélandon. A sziget nagyon felkapott a filmesek körében: legalább 250 alkotás készült részben vagy egészben itt.

Miben láthattuk mostanában Jack Blacket?

Az elmúlt években a színész-írót leginkább hallhattuk, ugyanis rengeteg animációs filmben és sorozatban adta a hangját különböző karaktereknek. Ezt sajnos a magyar közönség kevésbé tudja értékelni, hiszen az animációkat jellemzően szinkronnal nézik az emberek.

Jack Black adta az elmúlt években Po hangját a Kung Fu Pandában, aminek a legújabb része a hollywoodi sztrájkok miatt csúszott egy évet. De a 2023-as Super Mario Bros: A filmhez is hangját adta, és az elmúlt években sok videójátékban is közreműködött. Általában humoros, kissé őrült szerepeket vállal. Kíváncsian várjuk, mit fog kihozni a Minecraftból!