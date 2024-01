Bhutánban készült magyar film indul a Sundance Filmfesztiválon

Arun Bhattarai és Zurbó Dorottya dokumentumfilmje a negyvenes éveiben járó boldogságügynök, Amber Gurung életét követi a himalájai királyságban, Bhutánban, ahol a Boldogság Kutatóintézet munkatársai kérdőívvel mérik a lakosság boldogságszintjét. Amber házról házra járja az elszigetelt falvakat, és munkáján keresztül kapunk betekintést a bhutáni társadalom hétköznapjaiba.



Jelenet A boldogság ügynöke című dokumentumfilmből (Forrás: Mozinet/Arun Bhattarai)

A dokumentumfilm a magyar Match Frame Productions (producer Szakonyi Noémi Veronika) és a bhutáni Sound Pictures koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet, az amerikai Sundance Institute, a Catapult Film Fund, a deNovo Initiative és a dél-koreai DMZ Docs Fund támogatásával készült. A magyar nézők várhatóan tavasztól láthatják.

A Sundance filmfesztivál nyitó napján vetítik Anna Boden és Ryan Fleck Freaky Tales című, nyolcvanas években Oaklandban játszódó filmjét Pedro Pascal, Jay Ellis, Dominique Thorne és Ben Mendelsohn főszereplésével.

Emellett a szervezők csütörtökön több dokumentumfilm világpremierjével is várják a közönséget, köztük Jesse Moss és Amanda McBaine Girls State, Yance Ford Power és Carla Gutiérrez Frida című alkotásával.

Gutiérrez filmje Frida Kahlo naplójából, leveleiből és esszéiből származó idézetek segítségével meséli el a festőművész életét.

A fesztivál programjának dokumentumfilmjei között szerepel még a Daughters, a Gaucho Gaucho, a Sue Bird: In the Clutch, a DEVO és a Super/Man: The Christopher Reeve Story, valamint a The Greatest Night in Pop, amely korábban be nem mutatott felvételeket tartalmaz a We Are The World felvételének elkészítéséről.

A szervezők szerint a Will & Harper, amely a három évtizede alkotótársakként dolgozó Will Ferrell és Harper Steele Amerikát átszelő utazásáról szól, szintén nagy közönségsiker lehet.

Kristen Stewart a Love Me és a Love Lies Bleeding című filmjeit kíséri el Park Citybe, de a fesztiválra érkező sztárok között lesz Saoirse Ronan, Kieran Culkin, Sebastian Stan, Glen Powell, Woody Harrelson, Steven Yeun, Lucy Liu, Danielle Deadwyler, Aubrey Plaza, Melissa Barrera és Laura Linney is.

Chiwetel Ejiofor a Rob Peace című életrajzi drámáját mutatja be, amit ő írt és rendezett, továbbá játszik is a produkcióban.

Műsorra tűzik Jesse Eisenberg A Real Pain című rendezését, amelynek forgatókönyvét is jegyzi. A filmben egy amerikait játszik, aki rokonával Lengyelországba utazik, hogy megnézzék, honnan származott holokaszttúlélő nagymamájuk.

Eisenberg egy másik nagy érdeklődéssel várt filmben is szerepel: a Sasquatch Sunset című vígjátékban, amely egy jeticsalád életét mutatja be.

A Sundance tíznapos programját több mint 17 ezer pályázó alkotásból válogatták össze. A fesztiválon 83 játékfilmet vetítenek.

Eugene Hernandez fesztiváligazgató szerint az idei program roppant gazdag, és a nézők néhány „igazán vad és kalandos kreativitást” tükröző alkotást is láthatnak – mondta Hernandez.

A Robert Redford által alapított filmfesztivál 40. kiadását január 18. és 28. között rendezik meg.