Szerb újév a Fonóban: az ötvenéves Vujicsics, ViGaD és Poklade

A Vujicsics 1974-ben alakult és az alapító tagok közül öten ma is az együttesben játszanak. A fél évszázados zenekar egykor Pomázról indult, ahol akkoriban egészen unikális módon az öreg zenészektől úgynevezett „pusztafülű” gyűjtéssel sajátították el a délszláv zenéket a népzenei revival hajnalán és rögtön játszották is, először helyben, majd egyre több pesti táncházba hívták őket. A zenekart az elmúlt öt évtized alatt számos díjjal ismerték el, és több film, valamint egy könyv is készült róluk.

– Áldott dolog, hogy együtt vagyunk és ennyi év után is szeretünk együtt muzsikálni.

A 2024-es év különleges lesz számunkra, hiszen számos eseménnyel ünnepeljük ezt a jubileumot, így többek között a Táncháztalálkozón, a Müpában, a Művészetek Völgyében, a Magyar Zene Házában és persze Szentendrén is lesz ünnepi koncertünk.

Itt, a Fonóban pedig nagyon örömteli, hogy táncházat muzsikálunk! Amikor elindultunk, sok táncházban játszottunk, aztán az évek során egyre inkább a koncertek kerültek előtérbe. Ezen az estén szeretnénk egy kicsit a hangsúlyt megint a táncház felé elbillenteni. Utoljára körülbelül másfél éve játszottunk – akkor egy spontán – táncházat, de most tervezetten úgy készülünk, hogy január 13-án a táncoló közönséggel együtt „kirúgjuk a Fonó falait”, mi indítjuk majd az aznapi programot − mondta Borbély Mihály, a Vujicsics alapítója.

A Vujicsics után a zenekarhoz több szállal is kötődő szentendrei ViGaD, majd a mohácsi Poklade veszi át a stafétát a szerb újévi táncházban, így indul majd el – a szerb hagyományok szerint is – az új esztendő.

A ViGaD együttest három fiatal népzenész hívta életre. Nevük az alapító tagok keresztneveinek kezdőbetűiből álló mozaikszó, Eredics Vince, Zetelaki Gáspár és Zetelaki Dániel. A nemrégiben bővült formáció a délszláv népzene dallamait szólaltatja meg olyan különleges hangszerekkel, mint a tambura. Fiatal koruk ellenére több olyan rangos koncertteremben is felléptek már, mint a Müpa vagy a Pesti Vigadó, de rendszeresen muzsikálnak táncházakban is.

A Poklade zenekarban benne van az egész Balkán. A kabócák éneke, a szétpattanó üvegszilánkok, a rakija tüzessége. Ízek, illatok, színek és zamatok, fájdalom és életigenlés, de főként valamiféle ősi energia, mely kézen ragad és elrepít. Zenéjük valódi poklade, valódi átváltozás. A Poklade zenekart legendás mesterek – Versendi Kovács József, Tiszai György és Peti Kovács István – tanítványai alapították 2010-ben, Mohácson.

Borítókép: A ViGaD zenekar (Forrás: Fonó)