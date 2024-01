Tom Cruise már dolgozik a Top Gun harmadik részén

A 61 éves Tom Cruise egy percig sem unatkozik, hiszen jelenleg három filmje is készül, ráadásul három különböző hollywoodi stúdiónál. Cruise most a Mission: Impossible 8-at forgatja a Paramount stúdiónál, és Doug Liman rendezésében a Universalnál készül a NASA támogatásával a színész űrben játszódó produkciója, amelynek még nem adtak címet. A Deadline.com szerint emellett az amerikai színész belekezdett a Top Gun harmadik részének készítésébe is, a napokban aláírt egy nem kizárólagos együttműködési szerződést a Warner Bros. filmstúdióval, de tovább dolgozik a jelek szerint a Paramount filmstúdióval is, ahol a korábbi két Top Gun-filmje készült.

Tom Cruise a Mission: Impossible – Leszámolás – első rész premierjén tavaly júniusban Abu-Dzabiban. Fotó: AFP/Giuseppe Cacace

A népszerű akciófilm-sorozat harmadik epizódjának forgatókönyvét Ehren Kruger írja, és a Deadline értesülése szerint az új rész producerei között szerepel majd Cruise mellett Miles Teller és Glen Powell, továbbá Jerry Bruckheimer és David Ellison. Joseph Kosinski neve rendezőként vagy producerként is szóba került.

A Top Gun: Maverick Cruise filmes pályafutásának legnagyobb kasszasikere lett 2022-ben 1,49 milliárd dolláros (513 milliárd forintos) globális jegybevételével. A film tavaly elnyerte a legjobb hang Oscar-díját, az amerikai filmakadémia hat díjára jelölték, köztük a legjobb film kategóriában is.

A Top Gunt Tony Scott rendezésében 1986-ban mutatták be. A film folytatása, a Top Gun: Maverick Joseph Kosinski rendezésében 36 évvel később került a mozikba, szintén Tom Cruise főszereplésével.

Borítókép: Tom Cruise a Top Gun első részében (Forrás: CBS/Getty Images)