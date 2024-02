Az ókori Római Birodalom történelmét bemutató filmklubot indít a Nemzeti Múzeum

A három hónapon át havi egy alkalommal megrendezendő eseményen az ókori Rómával kapcsolatos híres filmek részletei lesznek láthatók, amelyeket meghívott szakértők elemeznek majd az intézmény Római Lapidáriumában. A programsorozat filmjei Róma alapítása és a birodalom kialakulása, Róma társadalma, vallása: a hitvilág és a szertartások, valamint a római birodalom bukása témái köré szerveződnek.

Részlet az Agora című filmből. Fotó: Képernyőfotó/Youtube

A filmklubban az érdeklődők részleteket láthatnak a BBC Róma című sorozatából, a Trója és a Gladiátor című filmekből, a Hannibál és a Romulus című sorozatokból, valamint a Spartacusból. Emellett az Agora című spanyol–máltai történelmi dráma, a Monty Python Brian élete című filmvígjátéka, Mel Gibson Passiója, Fellini Satyricon című filmdrámája, a Ben Hur, a Kleopátra, Az utolsó légió, valamint a Barbárok és a Quo Vadis című alkotások egyes jeleneteit is vetítik a programban.

A filmeken keresztül látható lesz, hogy mi a valóság és mi a filmes túlzás, a meghívott szakértők elemezni fognak többek között egy-egy harcot vagy csatajelenetet. A programsorozat célja, hogy rávilágítson a páratlanul sikeres birodalom történelmére.

Bérczes Zsigmond, az MNM kreatív igazgatója szerint azért a római korszakra esett a választás, mert az intézmény látogatóinál nagy arányban tapasztalják az ókor iránti kiemelt érdeklődést. A Római Birodalom – szervezettsége, kultúrája és kiterjedtsége miatt – napjainkban is állandó és izgalmas témát szolgáltat, komoly hatást gyakorol az életünkre manapság is. A filmek segítségével arra is keresik a választ, hogy mi lehet a kortárs filmművészeti alkotások Róma-képe és üzenete az ókori világról – hangsúlyozta Bérczes Zsigmond.

A filmklub további időpontjai március 28., április 25. és május 30., jegyek az MNM honlapján érhetők el.

Borítókép: Részlet a Gladiátor című filmből (Forrás: YouTube)