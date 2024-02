Egy ötvenöt esztendős zenekar története a filmvásznon

Bár sok archív anyag is elérhető az együttesről, Pigniczky nem csak ezekkel dolgozott, hiszen a filmes szakembert jobban érdekelte, hogy azt mutassa meg, milyen emberek a zenekar tagjai. Pigniczky elkísérte őket Erdélybe, a Vajdaságba, de Dél-Amerikába is, és nem hagyományos portréfilmet készített, nem kronologikusan megy végig az együttes történetén. Narráció helyett egy animált „népmese” fogja összefoglalni a Kaláka múltját, ezzel kikacsintanak a Magyar népmesékre, melynek az együttes szerezte a feledhetetlen főcímzenéjét és az összes filmzenéjét, zörejét is.

Az amerikai–magyar alkotó a műsorban elmondta, alkotótársával, a dokumentumfilm-rendező Gellér-Varga Zsuzsannával, aki maga is óriási Kaláka-rajongó, nagyon sok kutatást együtt csináltak. – Együtt találtuk ki a történetet és azt, hogy ötvenöt évet hogyan lehet összegezni egy filmben. Hogyan lehet összegezni másfél órában, hogy mi is a Kaláka. Szerintem az itteni magyarok nem is tudják, mekkora kincs ez a zenekar. Tényleg egy hungarikum, és ez nagyon inspirált.

A rendező szerint ez egy utazós film, road movie jellegű, amelynek az a központi eleme, hogy az együttes visszavisz egy Kányádi Sándor-verset oda, ahol azt a verset írta a költő. – Nekem a Kaláka szóból az jön ki, hogy tulajdonképpen ez egy olyan közösség, ahol ez az együtt maradás, együtt evés, a közös kreativitás a kulcs.

Van egy olyan dinamika, ami működik, és ebből kéne nekünk meríteni. Nem csak a magyaroknak, hanem bárkinek.

Ezért is mondtam nekik az erdélyi forgatás után, hogy köszönöm, hogy itt lehettem, jobban érzem magam, amikor velük vagyok – összegezte Pigniczky Réka.

Borítókép: A Kaláka zenekar a 30. Művészetek Völgye fesztiválon (Fotó: Vasvári Tamás/MTI)