Hét év után bérgyilkosként tér vissza Kevin Spacey + videó

Bár tavaly nyáron a bíróság felmentette a szexuális visszaélés vádja alól a színészt, Kevin Spacey karrierje 2017-ben félbeszakadt, és sokáig nem lehetett tudni, visszatér-e valaha is a vászonra. Nos, azóta kiderült, hogy igen: a Kártyavár korábbi sztárja főszerepet kapott a Peter Five Eight című filmben, amelyet még 2021–2022-ben forgattak.

Kevin Spacey a tavaly júliusi felmentő ítélet után. Fotó: AFP/Nurphoto/WIktor Szymanowicz

A Michael Zaiko által írt és rendezett, egyébként kis költségvetésű mozi bemutatójával azért is vártak, mivel a forgatás idején még nem lehetett tudni, milyen ítélet születik a színész ügyében.

A pozitív döntés nyomán azonban a thriller a visszatérés lehetőségét jelenti a bérgyilkost alakító Spacey-nek.

A filmben a Peter nevű bérgyilkosnak egy kis közösséghez csatlakozva kellene elintéznie valakit, ám nem meglepő módon a munka nem megy zökkenőmentesen, s végül akciódús jeleneteken keresztül követhetjük végig a történetet a végkifejletig.

A film március 22-én kerül mozikba Amerikában, ám csak korlátozottan, utána valószínűleg online láthatjuk majd valamelyik streaming platformon.

A szexuális vádak alól felmentették Spacey-t, akinek nemrég ráadásul sikerült vádalkut kötnie utolsó, még húzódó perében, egy kártérítési ügyben, amelyet a Kártyavárat készítő MCR cég indított ellene. Spacey színészi kvalitásait és eddigi életművét nem lehet vitatni, így van rá esély, hogy a 64 éves színész újra tudja építeni karrierjét.

Borítókép: Kevin Spacey (Fotó: AFP)

Az új film előzetese: