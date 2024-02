Így néz majd ki Michael Jackson a róla szóló filmben + videó

Javában készül a Michael Jackson életét feldolgozó Michael című film, amelyben a poplegendát saját unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja, a nemrég napvilágot látott felvételek tanúsága szerint rendkívül hitelesen. A 27 éves Jaafar ráadásul maga is énekel, folytatva a Jackson családban nagybátyjai által elkezdett hagyományt.

Ők játsszák majd a The Jackson 5 tagjait. Forrás: Universal

Michael Jackson pályája 1966-ban indult a The Jackson 5-val, amelyben négy testvérével zenélt együtt. Az 1964-ben The Jackson Brothers néven indult formációban eredetileg csak hárman voltak benne, Jackie, Tito és Jermaine (a főszereplő Jaafar Jackson édesapja), két évvel később csatlakozott hozzájuk Michael és Marlon, ekkor változtattak meg a nevüket is.

A családi együttes természetesen a Michael című filmben is megjelenik, amelyben a pop királyának testvéreit négy-négy színész játssza fiatalabb és idősebb korukban.

Mint a Variety cikkéből kiderül, a film készítői a megfelelő szereplőket nemcsak Amerikában, hanem világszerte keresték, így találtak rá végül arra a nyolc emberre, akik a képernyőn életre keltik majd a Jackson család többi tagját. Magát Michaelt Jaafar mellett a kilencéves Juliano Krue Valdi alakítja majd, a családfőt, a Jackson testvérek apját, Joe-t az Oscar-díjra jelölt Colman Domingo, édesanyjukat, Katherine-t pedig Nia Long játssza. Jamal R. Henderson alakítja majd Jermaine Jacksont a későbbi éveiben, Jayden Harville pedig fiatalabb korában. Tre Horton és Jaylen Lyndon Hunter osztoznak Marlon Jackson szerepén, Rhyan Hill és Judah Edwards Titót, míg Joseph David-Jones és Nathaniel Logan McIntyre Jackie Jacksont formálja majd meg.

A főszereplő Jaafar nemcsak külsőleg hasonlít majd megdöbbentően Michael Jacksonra, de a karakterét is jól kelti majd életre. Mint korábban Katherine Jackson fogalmazott: – Jaafar megtestesíti a fiamat. Csodálatos látni, ahogy továbbviszi a Jacksonok szórakoztató és előadó-művészeti örökségét.

A Michael című film 2025. április 18-án debütál majd.