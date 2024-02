Ingyenes koncerttel várják a gyerekeket a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

A kórus, hűen eddigi teljesítményéhez, most is sikerrel vette ezt a kihívást, jó volt látni a próbák során, hogy milyen innovatív módon dolgoznak az anyaggal. Teszik mindezt úgy, hogy olykor 10-12 szólamban énekelnek, és a kezükben ott vannak az ütőhangszerek. Nagyon bízom benne, hogy ifjú közönségünk tátott szájjal hallgatja majd az előadást, amelybe egy ponton – Pad Zoltán vezető karnagy kérésének megfelelően – énekkel is be tudnak kapcsolódni