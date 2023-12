Nyolcvanéves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 1943. október 7-én adta első nyilvános koncertjét. A Dohnányi Ernő vezényelte hangversenyen Csajkovszkij, Chopin és Liszt Ferenc művei hangoztak el, utóbbitól a Les Préludes című szimfonikus költemény. A 80 évvel ezelőtti koncertre emlékezve Vásáry Tamás ugyanezt a művet dirigálta. Kovács János egy Mendelssohn-darabot, a 42. zsoltárra komponált kantátát, Riccardo Frizza pedig Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét választotta.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát vezényli Riccardo Frizza. Fotó: Balogh Zoltán

A hangverseny, amelyen részt vett Áder János volt köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, élőben hallható volt a Bartók rádión, 21 órától pedig látható az M5 kulturális csatornán.

Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára az ünnepi felszólalásában kitért arra, hogy a rádiózenekar sok évtizedes sikerének titka a művészet és a közösség együttes értékteremtő erejében van. Arról beszélt, hogy számos nagyszerű művész, elkötelezett munkatárs tehetsége, kitartása és hite kellett ahhoz, hogy a zenekar egy ország számára jelentsen egyet a legmagasabb minőséggel, és a komolyzenei világtérképen is viszonyítási ponttá váljon.

Az együttes szimfonikus zenekarként 1943 októberében mutatkozott be. − Egy világégés közepén, a pusztítás mindent megbénító, fagyos reménytelenségében mégis csoda született, mert éltek olyanok, akik a sötétségben is mertek álmodni. Elődeink, akik hitték, ahogy mi, magyarok ma is hisszük, hogy a kultúra, a művészet a békét, a megbékélést, az egyetemes közjót szolgálja − tette hozzá.

A rádiózenekar jelenlegi és egykori vezetői megértették: az örökséget felelősséggel gondozva és megtartva lehetséges a megújulás. Felelősség, ugyanakkor megtisztelő kihívás is az utókornak etalonként szolgáló felvételeket készíteni, az otthonokban megszólaltatni és az archívumok tárhelyeiben a hazai zenetörténet meghatározó részévé válni − mondta.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója hangsúlyozta: a zenészek azért is méltán elismert művészek, mert képesek az emberekből az érzelmeket előhozni. − A zene nyelve egy közös nyelv, amelynek mi vagyunk a karmesterei. Nyolcvan évvel ezelőtt, amikor a zenekar megalakult, az valójában a zene iránti szenvedély győzelme volt.

Büszkék vagyunk a nagy múltú, Dohnányi Ernő alapította szimfonikus zenekarunkra, amelynek története leírhatatlanul színes és gazdag.

Dohnányi, aki a második világháború idején a Magyar Rádió zenei vezetője is volt, hamar felismerte egy szimfonikus zenekar alapításának előnyeit, így különleges, hogy egy ilyen vészterhes időszakban jött létre egy ilyen zenekar. Kevés közmédium mondhatja el magáról, hogy saját szimfonikus zenekara van − összegezte a szakember, aki szerint a magyar zenei életben fényesen kiviláglik az az elképesztő művészi teljesítmény, minőségben és mennyiségben is, amely a rádiózenekaré az elmúlt nyolcvan évben.

A megszámlálhatatlan sikeres hangverseny, turné, koncertélmény, hangfelvétel, amely a nevéhez köthető, a rádiózenekart a magyar zeneművészet legértékesebb együttesei közé, a nemzet kulturális kincsévé emeli.

Kiemelte: a zenei együttest széles repertoár jellemzi, rugalmasság, páratlan tanulási képesség, és a magyar kortárs zenéért is sokat tesz. − Az MTVA elkötelezett abban, hogy a Magyar Rádió művészeti együttesei, a szimfonikus zenekar, a kórus és a gyermekkórus folytassa az elkezdett utat, elkötelezett az együttesek fenntartásában, fejlesztésében, hogy szolgálni tudják a közönséget, a magyar zenei életet, és tudják vinni hazánk hírnevét szerte a világban − fogalmazott a vezérigazgató.

Devich Márton, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek ügyvezető igazgatója, a Bartók rádió csatornaigazgatója szintén gratulált a zenészeknek, és köszönetet mondott az együttes fenntartójának, az MTVA-nak és a kulturális kormányzatnak is, amiért biztos hátteret nyújt munkájukhoz, missziójukhoz.

2024-ben reményeik szerint beköltözhetnek új otthonukba, a Jókai utcában épülő új zenei központba, ahol egy korszerű hangversenystúdióban folytathatják a munkát. –Ez lesz majd a mi szakmai karácsonyunk, és ez lesz a nektek szánt legnagyobb születésnapi ajándék, az új kezdet, s valóban, ismét egy teljesen új korszak kezdődhet el a Magyar Rádió művészeti együtteseinek életében − fogalmazott.

Borítókép: A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának jubileumi koncertje a Müpában (Fotó: MTI/Balog Zoltán)