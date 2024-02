Ismét David Bowie-emlékestet rendeznek az A38-on

David Bowie és Marc Bolan hatvan évvel ezelőtt, 1964-ben találkozott, Bowie 1972-ben dalt is írt Bolanről Lady Stardust címmel. 1977-ben, Bolan halála előtt nem sokkal közös tévéshow-ban szerepeltek.

Az idei fellépők közül ketten – Márton András (KFT) és Poniklo Imre (Amber Smith) – az eddigi alkalmakkor is ott voltak. Március 20-án az A38-on színpadra lép továbbá Robert James Robson, Bognár Zoltán, Martinkó Tamás (Lidérc, Németh Róbert zenekara), Michael Zwecker (Poster Boy), Bakó Balázs (Bits), Székely Márton (Superunknowns), Iliás Ádám (Turn Signals), Szénás-Máthé Nándor (Filc), Kelemen Angelika (Kelemen Angelika Jazz Quartet), Vikukel Dániel és Marosi Z. András.

David Bowie, aki több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is komoly sikereket aratott, rákbetegségben hunyt el 2016 januárjában, 69 éves korában.

Borítókép: Bowie Dublinban, Írországban 2003 novemberében az A Reality Touron, utolsó koncertkörútján (Forrás: Wikipédia)