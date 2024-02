Ismét összeáll Közép-Európa legnagyobb rockzenekara, a CityRocks

Gajda Ferenc, a CityRocks Produkció ügyvezetője a sajtótájékoztatón felidézte: öt évvel ezelőtt mintegy ötszáz zenész adott óriáskoncertet a KecskemétRocks 2019 alkalmával a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A sikeres rendezvény után szinte azonnal megfogalmazódott egy zenei fesztivál ötlete, azonban ennek megszervezését először a világjárvány, majd a háborúk okozta megszorítások hátráltatták − tette hozzá.

Kiemelte, hogy a hosszú hétvégére sok koncerttel és meglepetéssel készülnek. A program egy csütörtöki belvárosi koncerttel kezdődik, majd pénteken 50-60 zenész közreműködésével „rockkamion” járja Kecskemét utcáit és tereit, hogy egy-egy emblematikus helyszínen koncertet tartva alapozzák meg a kecskemétiek és a városba látogatók hangulatát a CityRocks több száz tagú zenekarának szombat esti látványos, 12 dalos flashmobjához.

A KecskemétRocks Fesztivál vendége lesz az idén 35 éves Tankcsapda és a 20 éves jubileumát ünneplő Road zenekar, de fellép a Depresszió és a Fish!, illetve a Mobilmánia is Vikidál Gyulával kiegészülve.

Számos tribute/cover zenekart is meghívtak, így AC/DC, a Rolling Stones, a Black Sabbath, a Guns 'N Roses, a Rage Against The Machine legnagyobb slágerei is elhangzanak a kecskeméti szabadidőközpontban. A fesztiválon kecskeméti csapatok is fellépnek, például a Kies és a Nova Prospect. A szervezők azt ígérték, a flashmobon résztvevő zenészek számára napokon belül elindítják a jelentkezést, és hamarosan nyilvánosságra hozzák a fesztivál teljes programját is.

A rendezvény valamennyi programja ingyenes. További információk a www.cityrocks.hu weboldalon olvashatók.

Borítókép: CityRocks 2019-ben, Kecskeméten (Fotó: CityRocks)