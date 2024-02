KultUp, avagy a művészet varázsa mindenkié

Az alprogram megkülönböztetett figyelmet fordít azokra az iskolákra, ahol korlátozott a kultúrához való hozzáférés lehetősége. Az elmúlt egy év során nyolcvanhárom iskolába látogatott el a KultUp, ahol a színházi témanapokkal csaknem harmincezer diákot ért el aktívan a Déryné-program. A tanév hátralévő részében további harminchárom iskolába jut el a színház varázslatos világa a KultUp alprogramnak köszönhetően.

A KultUp program egyéves születésnapját Simontornyán ünnepelte (Fotó: Érdi Róbert)

Így több mint száz középiskola vehet részt a KultUpban, ezzel csaknem ötvenezer diákot bevezetve a magyar kultúrába.

A tanév zárásaként a Déryné-fesztiválon, a Rákóczi Szövetséggel karöltve rendezik meg a KultCamp tehetségkutató tábort és versenyt,

ahol mintegy négyszázötven diák négy napon keresztül közösen alkothat, fejlődhet szakmai mentorok segítségével. A táborban készségfejlesztő foglalkozások, kvízestek, prózai, zenei, tánc és drámai vetélkedők, kirándulások és sportversenyek várják a fiatalokat, de táncházzal, filmvetítésekkel és koncerttel is készülnek a szervezők. A kemping ideje alatt a részt vevő diákok belekóstolhatnak a rendezvény kulturális programjaiba is.

A végeláthatatlan nyári eseménysorozatok egyik különleges színfoltja a Déryné-fesztivál, amely idén július 17–21. között várja az érdeklődőket Zemplén fővárosában. A fesztiválról a program vezetője, Kis Domonkos Márk korábban elmondta: – Emberközeli, szerethető, családbarát kulturális rendezvénysorozatot álmodtunk meg e páratlanul szép környezetbe, ahol a kisgyermekektől az idősekig mindenki megtalálja a maga szórakozását, ugyanakkor a minőségi produkciók számos élménnyel gazdagítják a résztvevőket. A Déryné-fesztivállal új szintre emeljük küldetésünket.

KultUp, avagy belenősz a kultúrába

Február 13-án Simontornyán, a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban ünnepelte első születésnapját a KultUp.

Az intézmény diákjai Bánki Beni irodalmi show-jával indították a napot, majd Jobku és Dzsevu Világhírű Történelemóra Színháza, az Aranybulla színházi előadása szórakoztatta a résztvevő osztályokat, majd Bánki Beni egy izgalmas színházi kvízzel hozta közelebb a színház világát a diákokhoz.

A napot a Budapesti Filharmóniai Társaság, Magyarnak lenni interaktív klasszikus zenei előadása zárta. A Déryné-program folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több diákhoz eljuttassa a művészetek varázsát, valamint segítse a kulturális fejlődést és tudatosságot az oktatás terén.

Mottó: Színház mindenkinek!

A Déryné-program olyan hiánypótló kezdeményezés, amely amellett, hogy összetett módon kíván támogatást nyújtani a színházi szakma eddig perifériára szorult területeinek, igyekszik széles körben megszólítani a magyar színházi élet részvevőit, felkarolva a kőszínházak mellett az alkotótársulásokat, a befogadó intézményeket és a kultúrafogyasztókat is. A 2020-ban indult program nemes célkitűzése, hogy feltámassza, felpezsdítse a vidék kulturális életét, színvonalas színházi produkciókat juttasson el az ország minél több településére, a legtávolabbi, legkisebb falvakat is beleértve. A négy alprogramot – Országjárás, Vándorszínház, Déryné-társulat, Barangoló – is magába foglaló program feladatellátása közös kulturális misszió, melynek jelmondata: „Színház mindenkinek!”

Borítókép: A Déryné-program folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több diákhoz eljuttassa a művészetek varázsát (Fotó: Érdi Róbert)