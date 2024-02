Mit hoz a Netflix Valentin-napra?

A Soweto Love Story



A komikus szerelmi történet szerint egy anya kétségbeesetten vágyik három egyedülálló fia házasságára, s, hogy valamiképpen ösztönözze őket, megígéri, azé lesz a háza, aki elsőnek megházasodik. A fiataok között eszeveszett verseny kezdődik…

Főszereplők: Lunga Shabalala, Duduzile Ngcobo, Zenzelisphesihle Sparky Xulu

Good Morning, Verônica



Harmadik évadjához érkezett a Jó reggelt Veronika sorozat. A brazil misztikus krimiszéria hőse egy perifériára szorult zsaru, aki ragadozókra vadászik különféle randioldalakon. Egy nem túl szép napon azzal szembesül, hogy felesége szörnyű titkot hordoz…

Főszereplők: Tainá Müller, Rodrigo Santoro, Maitê Proença

Love is Blind



A Love is Blind show először 2020-ban mutatkozott be, s az évek során számos párnak segített megtalálni a szerelmet. Természetesen a romantikával együtt jár a dráma és a feszültség is. Ráadásul a konfliktusok olykor kicsaptak a stúdióból és valódi sajtóperré alakultak. Aki az eddigi öt évadot kedvelte, az a 14-én induló hatodik évaddal is elégedett lesz. A műsor ez alkalommal az észak-karolinai Charlotte-ból jelentkezik.

Players



Valentin-napon vetíti a Netflix új romantikus vígjátékát, a Playerst

Mack, a New York-i sportújságíró azzal tölti az idejét, hogy a legjobb barátja, Adam mellett kapcsolati „játékokat” dolgoz ki. Ám egy alkalommal a játék komolyra fordul. A célpontból cél lesz, és Macknak játékot kell váltania. Vajon képes erre?

Főszereplők: Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis

The Heartbreak Agency



A német romantikus mozi főhőse, Mária segít megtört szívű klienseinek leküzdeni a szomorúságot. Ügynökségében az egyedülálló anyuka mindenki szívfájdalmára megtalálja a tökéletes gyógyszert. Ám egy ügyben a dolgok váratlan fordulatot vesznek.

Főszereplők: Rosalie Thomass, Laurence Rupp, Cora Trube

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)