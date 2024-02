Szőcs Géza verseinek átfogó kötete jelent meg

A teljességre törekedtek a szerkesztők, amikor összeállították a tavaly megjelent verseskötetet a Kossuth-díjas Szőcs Géza költészetéből, gazdag életművéből.

Szőcs Géza összegyűjtött versei (Fotó: Szilléry Éva)

A 2020 novemberében elhunyt költő múlt évben töltötte volna be 70. életévét.

Már indulása, majd első kötetei is valóságos paradigmaváltást jelentettek. Hatása messze túlterjedt a költői iskolákon, műhelyeken és az országhatárokon. Költészete úgy folytat végeérhetetlen, «véresen komoly» párbeszédet a sokszálú hagyománnyal, hogy közben sosem engedi elfelejtetni a líra zavarba ejtő, (nyelv)játékos, az esetlegességeknek és keresetlen összehangzásoknak is engedő természetét

– írja Korpa Tamás a Szőcs Géza összegyűjtött versek fülszövegében.

A kötetet szerkesztő Balázs Imre József a csütörtöki bemutatón elmondta, Szőcs Géza életművében már a kezdeti évektől azt lehet látni, hogy kereste, ami hiányzik a magyar költészetből. Így találta meg a hetvenes években rá jellemző hangot. Weöres Sándor költészetében a mítoszt találta meg, leginkább ez hatott rá.

Szőcs Géza a világkultúra jelzéseinek szövevényében helyezte el verseit (Fotó: Soós Lajos)

Innen indult a költészete: Weöres Sándortól, Várkonyi Nándortól, Hamvas Bélától. Munkáiban a neoavantgárd vizuális költészet nem mond ellen a mágikus költői nyelvnek.

Ebben az időben a politikailag marginális Weöres Sándort és Szentkuthy Miklóst úgy hozta be a kolozsvári Korunk folyóiratba, hogy abból Budapesten is botrány lett. Mint elhangzott, Szőcs Géza irodalomtörténeti helyét a hetvenes évek pályakezdőinek körében kell keresnünk. – A korabeli kritika olyan magyarországi költőkhöz hasonlította, mint Tandori Dezső, Oravecz Imre, Kiss Anna vagy Dobai Péter – mondta a szerkesztő.

Arra a kérdésre, hogy milyen nyelvi jelei vannak a mítosznak, a szerkesztő úgy felelt, hogy egy konkrét legendának lehet ismerős a nyelve. – Amit Szőcs Géza a verseiben művel, az, hogy kreatívan hozzányúl ezekhez a mítoszokhoz. A szürrealizmus képessége is jelen van lírájában, miközben új mítoszokat talál ki – mondta. Vannak olyan versek a kiadványban, amelyek az első kötet után megjelentek későbbi Szőcs Géza-kötetekben is, de más volt a tipográfiájuk. A kötet kialakításában az is szempont volt, hogy kerüljenek vissza a rá jellemző tipográfiai játékok: kották, szakadt papír és rengeteg, a művészre jellemző formai sajátosság. Miként kortársai, úgy Szőcs Géza is rendkívül komplex utalásrendszert működtet.

Önmagát és szövegeit a világkultúra térben és időben egymástól távol eső jelzéseinek hálózatában helyezte el

– fogalmaz Balázs Imre József a kiadványban.

A könyv egyik sajátossága, hogy eddig önálló kötetben meg nem jelent szövegeket is tartalmaz, elsősorban az 1985 és a 2010-es időszakból.

A könyvbemutatón egyebek mellett az is szóba került, hogy milyen költészeti dilemmák kerülnek elő a későbbi írásaiban.

Balázs Imre József arra emlékeztetett, hogy 1992-ben kiadott egy kötetet, amelynek a címlapjára azt írta, hogy Sz. G. utolsó verseskönyve.

Ennek aztán különböző magyarázatai születtek. – Az én értelmezésem az, hogy a verseskötetnek a tétjét adta akkoriban fel. Onnantól rengeteg projekten dolgozott: operát, librettót írt, lapot szerkesztett, de verseskötetet nem írt. Amit mindig is csinált, hogy ciklusokban gondolkodott, ciklusokat írt és az a későbbi verseiben is tapasztalható – mondta.

Mint a könyvben írja, a Szőcs Géza-köteteket többtételes zeneművek analógiájaként képzelhetjük el. Ami az életműből versekre összpontosító gyűjteményben felmutatható, az az életműnek csak töredéke.