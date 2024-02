Titokzatos haláleset az AC/DC-ben

– Miért vállalkozott a könyv megírására?

– Még 2013-ban írtam The Youngs: The Brothers Who Built AC/DC című könyvemet, ami az egész világon megjelent. Ausztráliai kiadóm, a Penguin érdeklődött egy másik AC/DC-könyv iránt, én pedig Bon Scott életrajzát javasoltam. Mindig is kedveltem Bont, felkeltette az érdeklődésemet a története, ezért meg akartam írni. Csak azt nem tudtam, meddig fog tartani. Végül négy évet emésztett fel az életemből.

– Mielőtt megjelent a könyve, bárki is sejtette, hogy Bon Scott halálának hivatalos verziója, miszerint egy részeg éjszakán alkoholmérgezés végzett vele Londonban, talán nem igaz?

– Igen, de ugyanakkor nem gondoltam, hogy a sztori teljesen készen áll, felkeltette az érdeklődésemet a történet néhány hiányzó része. Saját nyomozást akartam végezni. Évtizedek óta beszélnek az emberek Bon haláláról és a Back in Black album dalszövegeinek rejtélyéről. Vajon közreműködött ezekben a dalszövegekben? Azt hiszem, igen.

Bon Scott 1976-ban. Fotó: Michael Putland/Getty Images

– Sokan tudják, hogy Scott alkoholista volt, de arról kevesen hallottak, hogy 1975-ben Melbourne-ben kis híján túladagolta magát. Hogyan is történt?

– Tűt használt, belőtt egy kis heroint. Egy fiatal nővel volt, Judy Kinggel, aki szintén heroint használt. Bon egyébként egy évvel később újabb herointúladagolást kapott Londonban. Michael Browning, az AC/DC akkori menedzsere azt írja a könyvében, hogy „egy heroinból és piából álló koktél… okozta Bon túladagolását, aki ezúttal inkább szippantott, mintsem injekciót adott be.” Szóval azt hiszem, harmadszorra nem volt szerencséje és meghalt. Azonban – ismétlem – mindez szippantástól, nem pedig injekciótól történt. Bon mindenesetre heroint használt, mint oly sok zenész az 1970-es években. A rajongóknak szembe kell nézniük ezzel a ténnyel.

– 1980. február 18-án Bon Scott Londonban éppen befejezte készülő lemezük – ez lesz majd a halála után megjelenő Back In Black – szövegeit, majd ünnepelni indult a barátaival. Mi történt utána? Hogyan halhatott meg?

– A londoni The Music Machine-ben felszippantott egy kis heroint néhány szintén ott lévő ember társaságában. Utána elment további heroint vásárolni Alistair Kinnear drogdílertől, és beleegyezett, hogy Alistairrel és egy csoport emberrel visszamegy a saját lakásába, valószínűleg azért, hogy pénzt szerezzen. Vagy a lakásában halt meg hirtelen, vagy Alistair autójában, mielőtt a csoport visszaért volna Alistair lakásához East Dulwichben. Amikor kiderült, mi történt, a lehető legtovább ott hagyták az autóban, mielőtt a holttestét kórházba szállították. Ez az én elméletem. A másik lehetőség az, hogy Bon meghalt Alistair lakásában, és a holttestét csak másnap vitték le Alistair autójába. Mindenesetre heroin-túladagolás végzett vele.

– Scott személyes holmija és legendás füzete – amelybe dalszövegeit jegyezte – eltűnt a halálát követő zavaros órákban. Valóban a lakásán jártak az AC/DC roadjai, akik elvittek magukkal mindent, amit fontosnak hittek?

– Az idekapcsolódó események nagyon ellentmondásosak és következetlenek. Azonban kétségtelen, hogy valakik bementek oda, és kitakarították a lakását. Ez teljesen normális, amikor egyedülálló emberek váratlanul meghalnak. Ilyenkor a barátok vagy családtagok megjelennek, összeszedik, amit találnak. Azt hiszem azonban, az eltűnt holmiban benne voltak azok a dalszövegek is, amelyeken dolgozott. Silver Smith, Bon barátnője a halála előtt elmondta, hogy az énekes élete utolsó napján fejezte be a Back in Black album dalszövegeinek megírását. Ezért is akart ünnepelni.

– Ön nagyszerű könyvet írt az AC/DC két legendájáról a Young testvérekről is. Ugyanakkor mintha sem ők, sem a mai énekes, Brian Johnson nem rajongana az ön írói munkásságáért.

– Szerintem a kérdés második része nem teljesen pontos. Valójában úgy döntöttek, hogy nem kommentálnak nyilvánosan, de Brian Johnson nemrégiben kiadott memoárjában foglalkozott a Back in Black dalszövegeinek kérdésével. Alig mondott róla valamit, ami szerintem még több kérdést vet fel Bon érintettségével kapcsolatban. Nem hiszek Angus Youngnak és Brian Johnsonnak, amikor azt mondják, hogy Bonnak semmi köze a dalszövegekhez, különösen, miután Angus egyszer bevallotta, hogy Bon „írt egy kicsit a dolgokból”. A zeneiparban dolgozóktól csak pozitív visszajelzéseket kaptam a könyveimről. Mindannyian ismerik az igazi AC/DC-t.

A könyv szerzője: Jesse Fink Fotó: Naomi Dampney

– Régi vita, hogy a Back In Black album szövegeinek egy részét Bon Scott szerezte-e. Mindenesetre ha ez igaz, akkor kétségtelenül szerzőtárs a halála után is. Megtörténhetett, hogy a zenekar utólag felhasznált tőle bizonyos szövegrészleteket, sorokat?

– Nem vitás, hogy volt rá alkalmuk, és nagyon valószínű, hogy meg is tették. Hallgassa csak meg a You Shook Me All Night Longot! Bon mindenütt ott van abban a dalban. Nagyon örülök, hogy az AC/DC rajongótábora egyre inkább osztja az álláspontomat. Ne feledje, Vince Lovegrove, Bon néhai barátja 2006-ban felfedte, hogy a Scott család jogdíjat kapott a Back in Black albumért. Azt mondta: „A család részesül a vagyonból, beleértve a Back in Black által fizetett jogdíjak egy kis részét, amely féléves kifizetések formájában történik. Sok megválaszolatlan kérdés maradt Ronald Belford Scott haláláról, de ezek inkább a monumentális Back in Black albumban el nem ismert, de jogdíjjal fizetett hozzájárulásáról, valamint a halála után a személyes tárgyainak eltűnéséről, nem pedig magához a halálához vezető magatartásáról szólnak.”

– Érték-e atrocitások a könyv megjelenése után?

– Halálos fenyegetést kaptam néhány AC/DC-rajongótól, valamint sok online üzenetet olyan emberektől, akiknek nem tetszett a felvetés, hogy hősük heroin-túladagolásban halt meg. A könyv azonban minden idők legnagyobb példányszámban eladott Bon Scott-életrajza lett. Van egy Facebook-csoportom is Bon Scott Forum néven, húszezer könyvolvasóval. Nagyon büszke vagyok rá. Természetesen nem kívánok igazságot tenni Bon ügyében. Emberi teremtmény volt, nem pedig valamiféle karikatúra.

– Könyvét magyarul egyelőre nem olvashatjuk. Örülne annak, ha nálunk is olvashatnák az emberek?

– Nagyon örülnék, ha Magyarországon is megjelenhetne a könyvem. Bármelyik kiadó, akit érdekelnek a magyar jogok, írhat nekem. Egyébként pontosan tudom, hogy nagyon sok Bon Scott- és AC/DC-rajongó él Magyarországon.

Borítókép: Bon Scott 1979-ben (Fotó: Michael Putland/Getty Images)