Az eddigi legnagyobb rendezvényre készülnek idén

Az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Puskás István (Fidesz–KDNP) alpolgármester kiemelte, hogy a május a rendezvények tekintetében izgalmas nyüzsgést hoz majd a városba, és ennek legfontosabb eseménye a Deszka Fesztivál lesz. Hangsúlyozta: a szervezőkkel fontosnak tartják, hogy Debrecen a magyar regionális kultúrának egy kortárs, pezsgő központja legyen, kínáljon lehetőséget a találkozásokra, a szakmai közösségépítésre, ne csak a városon belül, hanem szélesebb kontextusokban is, a Deszka pedig ennek évek óta fontos fóruma.

Deszka fesztivál: az idei díszvendég Szakonyi Károly író, drámaíró, dramaturg lesz (Forrás: Csokonai Nemzeti Színház Debrecen)

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgatója kiemelte, hogy sosem volt annyi előadás a fesztiválon, mint az idén. Tíz napon át tart majd a Deszka nyolc helyszínen – köztük az Apolló Moziban és a Dósa nádor téren is –, és összesen harmincegy előadás várja ez érdeklődőket.

Elmondta, hogy a rendezvény díszvendége Szakonyi Károly, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró, dramaturg lesz, akinek Adáshiba című darabját is láthatja majd a közönség a Játékszín tolmácsolásában.

Számos kísérőprogram közül is lehet választani, lesznek koncertek, kerekasztal-beszélgetések és filmvetítések is – tette hozzá Mátyássy Szabolcs, aki kitért arra is, hogy a fesztivál része lesz a negyedik Csokonai Színház-pedagógiai és színházi nevelési konferencia, ahol az előadások mellett beszélgetéseket és workshopokat is szerveznek.

Szabó K. István, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen művészeti vezetője hangsúlyozta:

a Deszka Magyarországon az egyetlen rendezvény, amely a kortárs drámaművészetre koncentrál. Szándékaik szerint nemcsak országos, hanem Kárpát-medencei kitekintést is ad a fesztivál, amelyre a budapesti Nemzeti Színház, a József Attila Színház, a Radnóti Színház vagy a Szolnoki Szigligeti Színház mellett a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház is hoz előadást.

A Deszkán tartják a Debreceni Egyetemi Színház „Egy sima, egy fordított” drámafordító pályázatának díjkiosztóját, de lehetőséget teremtenek a színház által januárban, Debrecen 175 címen hirdetett drámaíró pályázatra jelentkezőknek is arra, hogy inspirálódjanak a június végi beküldési határidőig. A pályázóknak Debrecen 1849-es fővárossá válását és annak történelmi körülményeit kell megjeleníteniük, és hogy ez minél sikeresebb legyen, neves történészekkel, helytörténészekkel és levéltárosokkal találkozhatnak a fesztivál idején – mondta el Szabó K. István.

Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetője a fesztivál gyermek- és ifjúsági szekciójáról, a Gördeszkáról szólva elmesélte, hogy hónapok óta zajlik a háttérmunka. Egy kuratóriumot hoztak létre az ország számos neves művészével, és közösen döntöttek a meghívott előadásokról.

Tizenegy darabra esett a választás, amely közül hármat óvodás-, négyet kisiskolás kortól ajánlanak, három az ifjúságnak és egy kifejezetten a felnőtteknek szól.

Hozzátette, hogy az előadások mellett két kerekasztal-beszélgetés és két kiállítás is szerepel a programban, amelyek megvalósulásában harmincegy neves író vesz részt. Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatója az általuk Debrecenbe hívott darabok közül kiemelte a Budapest Bábszínház Dekameron 2023 című, felnőtteknek szóló előadását, amelyet tíz kortárs szerző jegyez, és amelynek jelenetei stílusukban nagyon különbözők, de mindegyik középpontjában az ember áll. A kortárs kritikusok szerint ez az utóbbi évek leginnovatívabb előadása – mutatott rá Asbóth Anikó.