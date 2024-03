Mit ér a szabadság, ha nem lehet élni vele?

A Svenkben Felszeghy Ádám, az animációs film producere avatta be a nézőket többek között abba, miért ezt a címet kapta az alkotás.

A híressé vált indigópapír a Kék Pelikan című filmben. Forrás: Képernyőkép/Youtube/Filmarin Stúdió

Csáki László Kék Pelikan című egész estés animációs dokumentumfilmje a 90-es évek vonatjegy-hamisítási lázát mutatja be. A cím azért Kék Pelikan, mert ez volt az az indigópapír, ami lehetővé tette, hogy a fiatalok nagy mennyiségben hamisítsák azokat a nemzetközi vonatjegyeket, amik elhozták számukra a szabadságot, a nyugati utazás lehetőségét, ami a vasfüggöny lehullása után egy nagyon fontos lehetőség volt számukra

– jegyezte meg a producer, aki elmesélte, hogy ő maga 2018-ban került a munkálatokba az Umbrellához, a gyártó céghez. Akkor még Csáki László, a film rendezője és Kázmér Miklós producer ezt rövidfilmként képzelte el. A közös ötletelés során merült fel, hogy ezt egy egész estés formátumú mozivá bővítsék.

– Ekkor vetettem fel azt, hogy talán meg kéne keresni a három főszereplőn, a három hamisítón kívül egyéb alanyokat, egyéb karaktereket is, olyanokat például, akik a másik oldalon álltak. Engem például nagyon érdekelt, hogy ki az, aki nyomozott ezek után az ügyek után, hogy a rendőrség szerepe mi volt ebben. Vagy hogy a MÁV oldaláról, egyáltalán a vasúttársaságok oldaláról hogyan vélekedtek erről a jegyhamisítási történetről – fejtette ki Felszeghy Ádám.

A producer elmondta, hogy felhívást tettek közzé, hogy megkeressék azokat az embereket, akik ilyen hamis nemzetközi vonatjegyekkel utaztak a 90-es években. Rengeteg ilyen történetet kaptak, és ezeket beépítették a filmbe.

– Az animációs dokumentumfilm amúgy sem túl gyakori műfaj, bár most sok példát látunk rá – Oscar-jelöléseket is kapnak ilyenek –, de ez nemcsak műfajilag egy hibrid, hanem stílusában is nagyon sok szempontból az. Próbáltunk nagyon sok műfaji stílusjátékot, horror-, western-elemeket beépíteni, és bevallom őszintén, engem ezek a hibridek nagyon izgattak. Laci egy briliáns rendező, nagyon jól játszik a stíluselemekkel, rendkívül jól adagolja az információt.

Az első pillanattól éreztem, hogy ő egy ilyen feszített, a közönség számára sodró filmet fog készíteni – vallotta be a filmes szakember, aki azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy az a stíluskavalkád, ami megjelenik a filmben, az bizony kétségeket keltett benne az elején.

– Amikor már láttam, hogy hogyan működnek ezek a játékok, hogy például Super8-as felvételeket vágunk az animáció közé, akkor biztos voltam benne, hogy ez egy több szinten működő, a közönség, a kritika számára is érdekes film lehet – jelentette ki Felszeghy Ádám.

A producer elmondta, hogy elsősorban azért ajánlja, mert egy sodró, lendületes filmről van szó.

Senkit ne tántorítson el az, hogy ez egy dokumentumfilm, mert szerintem csak még élvezetesebbé teszi ezt a dolgot, ugyanis azok, akik nyilatkoztak nekünk, mind nagyon humoros, intelligens és vicces emberek. Úgyhogy a filmnek amellett, hogy van egy műfaji játéka, rendkívül szórakoztató, vicces, és emellett egy olyan unikális történetet mutat be, amilyet még nem láthattunk eddig a mozivásznon

– nyilatkozta a Svenknek Felszeghy Ádám, a Kék Pelikan producere.