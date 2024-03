Megvannak a Kerekdomb Fesztivál első fellépői

A fesztivál most bejelentette első fellépőit, így már biztosan táncolhatunk az Analog Balaton, az Anna and The Barbies, az Aurevoir., a Magna Cum Laude és a Punnany Massif koncertjeire. A Kerekdomb Fesztivál idén is szeptember 13. és 15. között vár mindenkit.



A Kerekdomb Fesztivál egy olyan esemény, amely a település szépségeit és adottságait megmutatva kínál összművészeti programkavalkádot. Forrás: Kerekdomb Fesztivál

Tállya nemcsak Európa mértani közepe, de szeptemberben minden évben három napig egy igazi pezsgő, zenétől, kulturától és persze borospoharak koccintásától zengő őszindító ünnepély, a Kerekdomb Fesztivál helyszíne. Tállya szőlőskertjei és pincészetei ilyenkor nemcsak a borospoharakkal érkezőknek tárulnak ki, hanem otthont adnak irodalmi beszélgetéseknek és bemutatóknak, koncerteknek és kreatív programoknak is.

Aki az aktív kikapcsolódást keresi, az felfedezheti az UNESCO világörökség részét képező tokaji borvidék mesés dűlőit, legyen szó gyalogos kirándulásról vagy éppen e-bike-túráról, evezhet a Bodrogon, elcsendesedhet egy jógaórán a falu egy jellegzetes, régi kocsmájának kertjében vagy megmérettetheti magát egy futóversenyen is.

A fesztiválon természetesen koncertekből sincs hiány. A Kerekdomb első előadói között szerepel a minden budapesti klubot megtöltő, a fesztiválon először fellépő Analog Balaton, az Anna and the Barbies, akik bizonyára nem hagyják otthon a nagy slágereiket, mint a Márti dala vagy az Ünnepélyesen fogadom, de az Aurevoir. ritmusaira is garantáltan összecsattannak majd a lábszárak. A vidéki sanzonokkal csábító Magna Cum Laude is megtáncoltatja a Vincellér Nagyszínpad közönségét, ahogy a sokak örömére három év után újra Tállyán játszó Punnany Massif is.

A Kerekdomb Fesztivál egy olyan esemény, amely a település szépségeit és adottságait megmutatva kínál összművészeti programkavalkádot az irodalomtól kezdve a koncerteken, a színházon, a családi programokon és kreatív foglalkozásokon át az aktív kikapcsolódásig mindenkinek, miközben felfedezhetik Tállyát, a helyi ízeket és borokat is.