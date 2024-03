Legyen béke, szabadság és egyetértés!

„Nektek ez az Arthur király – A kard legendája”

A film maradéktalanul tetszett nekik, ahogy mondták, Guy Ritchie is felemelt hüvelykujjal üdvözölné a forgatókönyvet, a zenét, az alakításokat és az emelkedettséget. Nektek, fordultak felém, ez az Arthur király – A kard legendája, mondták, és lelkesen tapsoltak a vetítés végén.

Dehát nekik könnyű ilyeneket mondani, hiszen ők nem magyarok… szinte hallani vélem a megsemmisítő cáfolatot. Éppen emiatt összefoglaltam néhány pontban, nekem, aki magyar vagyok és nem ismeretlen előttem március idusának jelentősége, miért tetszett a film.

Lesznek-e elegen? És meddig mehetnek el?

A filmélményünket azok a momentumok határozzák meg, amelyeket az alkotók szándékosan, a nézők kedvéért helyeznek el a filmben, így kívánva hatni az összbenyomásra, így befolyásolva a nézők érzelmeit – mindenki fel tud sorolni ikonikus pillanatokat francia, német, svéd, japán, amerikai, magyar, jugoszláv filmekből.

A Most vagy soha! című filmben is számos ilyen momentum akad: az ifjak a Landerer nyomda erkélyéről az egyre gyarapodó tömegbe, az egyre erőteljesebben zuhogó esőben dobálják a kinyomtatott Nemzeti dal és a tizenkét pont példányait. Egyre sokasodnak a kinyitott esernyők, amit aztán az emberek az ő felszólításukra csuknak össze – nem is gondolunk arra, hogy a Pilvax-beli játékos párbajt is esernyővel vívják, nem gondolunk arra, hogy Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Irányi, Vasvári még szinte gyerekek, izgatottan szimatolják a levegőt, érzik a korszakváltást, csak nem tudják, miképpen álljanak bele, hogyan fogjanak hozzá. Lesznek-e elegen? És meddig mehetnek el?

A film kiemeli 1848-at a történelemből és belehelyezi a megélt napba, kiemeli a vérből, a fájdalomból, a veszteségekből, az árvák és özvegyek világából és belehelyezi abba a napba, ami megszülte a modern magyar nemzetet. A napot pedig kiemelte a sárból és úgy helyezte a jelenbe, hogy választható lehetőségeket mutat. Így nyer a mában értelmet azok önfeláldozása, akik életüket adták a szabadságért.

Ma már, éppen nekik köszönve, van választási lehetőség, ma már nem kérni kell, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés, hanem kijelenthető és tartható álláspontként képviselni lehet.