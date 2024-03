Születésnapot ünnepel a múzeum

A 152. évforduló alkalmából lehetőség nyílik bejárni a múzeum minden szegletét izgalmasabbnál izgalmasabb ingyenes programokon. Megnyílnak a raktárak, kurátori tárlatvezetések, koncert, színház, könyvbemutató, múzeumpedagógia, épületbejárás színesíti ezt a különleges napot.



Régi hagyomány, hogy ezen a napon új időszaki kiállítások is nyílnak. Idén az Együtt. Inaktelki képek 2000–2002 című kiállítás és további kettő kamarakiállítás, a Forrás és kreativitás és a Figyeljük népünk olvasmányait! megnyitójára várja az érdeklődőket a múzeum.

Az Együtt. Inaktelki képek 2000–2002 fotókiállítás egy kalotaszegi falu életét, a falut működtető közösségi kapcsolatokat mutatja be. A tárlat célja, hogy a figyelmet a néprajzi terepfotó kevéssé ismert értékeire és összetett jelentéseire, többrétegű értelmezési lehetőségeire fordítsa, kiemelve ezzel a képeket a dokumentációs terepfotók illusztrációs szerepéből. Winter Erzsébet, a Néprajzi Múzeum fotográfusa dokumentációs céllal nagyjából ezer diapozitívot készített Inaktelkén, 2000 és 2002 között. Ebből válogatva olyan kurátori konstrukció jött létre, amely elsősorban a hétköznapi életre, a közösséget fenntartó és működtető kapcsolatokra, az egyén és közösség viszonyára, a közösségi normákra és szabályokra fókuszál.

Forrás: Néprajzi Múzeum

A Forrás és kreativitás című kamaratárlat azt vizsgálja az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogyan válik a múzeum, a benne őrzött gyűjtemények, műtárgyak a kreativitás forrásává. A bemutatott művek többsége a 18. Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjának Reziduum – The Frequency of Architecture című kiállítását idézi meg, amelynek fókuszába a budapesti Néprajzi Múzeum új épülete és homlokzati díszítőeleme került. A tárlat hang-, tér- és fényinstallációk együtteséből állt, szemléltetve a különböző kulturális rétegeket a régmúlt használati tárgyaitól az új épületen és annak urbanisztikai kontextusán át a kortárs zenéig. Szintén a kiállítás részét képezi a Motívumalkotó alkalmazás, amely segítségével saját vizuális alkotás készíthető a Néprajzi Múzeum műtárgyainak ornamentikájából inspirálódva.

A XIX. század második felére és a XX. század elejére datálható ponyvafüzetek nyelvezete, terjesztése és olvasói bázisa is fontos lenyomata a korabeli művelődési viszonyoknak, társadalmi normáknak, olvasáskultúrának. A Figyeljük népünk olvasmányait! című kamaratárlat a gyűjtemény világi ponyváiból válogat.

Részlet a Kerámiatérről. Fotó: Incze László, Néprajzi Múzeum



A jeles nap alkalmából egy hosszú távú projektet is indít a múzeum. Az El nem vész csak átalakul című kezdeményezés a Kerámiatérhez kapcsolódik. A Kortárs közelítések sorozat részeként kortárs kerámiák jelennek meg az ingyenesen látogatható látványtárban, amelyek az ott kiállított műtárgyak inspirációjából születettek. Első alkalommal Kovács Máté keramikusművész két alkotását láthatják az érdeklődők.

A részletes programsorozatról a Néprajz.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Borítókép: Az Együtt. Inaktelki képek 2000–2002 fotókiállítás plakátja (Forrás: Néprajzi Múzeum)