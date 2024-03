Tisztelet egy zenei legendának

A lemez ötlete Szőcs Gergő dobos fejében született meg, a felvételek története visszanyúlik a Covid-időkhöz, a rögzített öt számból végül négy fog szerepelni a Blunt Shelter kiadó gondozásában megjelenő anyagon, amelynek előfutára, a Mizrab már meghallgatható.

– 2018-ban saját szórakoztatásomra kezdtem foglalkozni komolyabban Szabó Gábor munkásságával. Számos zenésszel, hétköznapi emberrel beszélgettem a témáról, és azt vettem észre, hogy stílustól függetlenül tisztelet és szeretet övezi Szabó Gábor munkáját – mondta Szőcs Gergő.

A dobos összetrombitált néhány jól ismert zenészt, akikkel két napra bevonultak a Magyar Rádió 22-es stúdiójába.

A felállás a FLEMM nevet kapta, a csapatban Bujdosó János gitározik, Ágoston Béla szaxofonozik, Oláh Dezső zongorázik, Dj Modul aka Mango (Jávor Márk) Akai MPC-t szólaltat meg, Gergácz Gábor Moog basszusszintetizátoron játszik, Szőcs Gergő pedig dobol.

Az albumon a Mizrab mellett, amely eredetileg Szabó Gábor 1973-as albumának címadó dala volt, szerepel még a Somewhere I Belong (ez Szabó Gábor 1969-es, cím nélküli LP-jén volt rajta), a Galatea's Guitar (Dreams - 1969), valamint az If You Don't Want My Love (High Contrast - 1971).

Szabó Gábor 1936-ban született Budapesten.

Autodidakta módon tanult meg gitározni, az ötvenes évek elejétől a főváros éjszakai bárjaiban és szórakozóhelyein játszott. Az 1956-os forradalom leverése után az Egyesült Államokba távozott, 1958-ban felvették a bostoni Berklee School of Musicba.

Egyedi, dallamos zenei stílusában egyesítette a magyar, a cigány és az indiai zenét, mindezt az amerikai blues zenével fűszerezte, ezzel a dzsessz új stílusát honosította meg. 1961-ben csatlakozott a Chico Hamilton's Quintethez, majd játszott Charles Lloyd' Quintetben és a Gary McFarland's Quintetben is. 1964-ben a Down Beat című rangos szaklap a nyolcadik legjobb gitárosként rangsorolta. 1965-ben megalakította saját formációját, a Gabor Szabo's Quintetet.

Első szólólemeze 1966-ban jelent meg Gypsy '66 címmel, ezt követte a Spellbinder, rajta a Gypsy Queen című dallal, amelyet később sokan feldolgoztak, világhírűvé 1970-ben Carlos Santana tette, aki saját változatának a Black Magic Woman címet adta. Pályafutása során mintegy kéttucatnyi albuma jelent meg és száznál is több lemezen hallható vendégzenészként. 1967-ben alakította meg öttagú együttesét Skye néven.

Pályafutásának legnagyobb sikere a Breezin' című instrumentális dal lett - de nem az ő előadásában, és a nevét még szerzőként sem tüntették fel. Világhírű akkor lett a dal, amikor 1976-ban George Benson dolgozta fel, és Grammy-díjat kapott érte.

1967-ben kvintettjével fellépet a Monterey Jazz Fesztiválon, 1968-ban McFarlanddel és a vibrafonos Cal Tjaderrel Skye Recording elnevezéssel lemezkiadót alapított. A hetvenes évektől rendszeresen hazalátogatott, 1974-ben a televízióban is fellépett, 1978-ban a Hilton Szállóban tartott zártkörű koncertet. Egészségi állapota folyamatosan romlott, Budapesten hunyt el 1982. február 28-án máj- és veseelégtelenség következtében.

Az 1981-ben megjelent Femme Fatale című albuma volt az első és egyetlen magyar kiadású lemeze. Halálának tizedik évfordulóján a Magyar Jazz Szövetség Szabó Gábor-díjat alapított, amellyel minden évben olyan művészt tüntetnek ki, aki tevékenységével hozzájárul a magyar dzsesszművészet színvonalának fejlődéséhez, nemzetközi elismertségéhez.

Borítókép: Szabó Gábor (Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán)