Az ügyben megszólalt Bogányi alkotótársa (és felesége), Zászkaliczky Ágnes, az előadás művészeti vezetőjét is, nehezményezve, hogy a döntés felborítja a mű koncepcióját, valamint megszólalt Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes is, aki értetlenkedve szólt arról, miért kell a büfé bevételét növelni.

Jelenet az Operaházban futó Carmina Burana előadásból

Több tiszteletet Orffnak – aki a szerző, ugyebár, és a világhírt művének ő vívta ki. Több tiszteletet az előadás lelkének, a Magyar Állami Operaház énekkarának! És több tiszteletet a 140 esztendeje Szküllák és Kharübdiszek között is fennmaradó, előrejutó OPERA intézményének. Több tiszteletet az éjszakai karmestersértődés nyomán órák alatt beugró dirigensnek!

– írta az Index-cikkre reagálva Facebook-posztjában Ókovács Szilveszter, aki a sajtónak azt is elmondta, hogy az Operaházban, ahol 1800 ember dolgozik az előadások megvalósításán, sok egyéb mellett meg kell oldani a közönség élelemhez, italhoz jutását vagy az énekkar közreműködésidíj-emelésének forrásproblémáját is, de még az olyan helyzeteket is, ha a karmester éjjel mondja le a délelőtti produkciót.

És meg is oldjuk, de ez egy másik, nem individuális, hanem magasabb horizontú, intézményi szemlélet

– tette hozzá.

A tegnapi hatalmas sikerű Don Giovanni-premier fogadásán, este 10-kor érkezett levél tehát nem okozott fennakadást az Opera életében – szögezte le a főigazgató, megköszönve a távozó karmester eddigi munkáját, a közösen teremtett értékeket.

