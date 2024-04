A Kosheentől a Misztrálig – VéNégy fesztivál a Dunakanyarban

A fesztivál külföldi headlinere a legendás drum and bass trió, a Kosheen. A nagyszínpadon a SOLD OUT bulikat halmozó, közönségkedvenc bandák kaptak helyet, mint a 30Y, az AWS, Beton.Hofi, Dzsúdló, az Elefánt, az Irie Maffia vagy a Tankcsapda. Visszatér az Analog Balaton, az Aron Andras & The Black Circle Orchestra, valamint élő zenekari show-val érkezik Co Lee. A Subscribe a Rage Against The Machine Tribute Show-ját hozza Nagymarosra. Alaposan megtáncoltatja a közönséget az Aurevoir., a Brains és a Firkin. A fesztivál zárónapjának programját gazdagítja a Kossuth-díjjal kitüntetett Misztrál együttes.

Szabadtéri táncház is lesz a fesztivál programjai között (Forrás: VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó)

A visegrádi országok egy-egy izgalmas zenei formációja is színesíti a palettát.

Üdítően friss indie-pop szerzeményekkel megpakolva érkezik Pozsonyból Anika Iris. Csehországot a Tygroo képviseli; balkán motívumok, fúvósok szimfóniája elektronikus zenével, jazz és rap elemekkel megbolondítva. A post-punk műfajban utazó, merész gitár riffjeiről híres The Pau Lengyelországból érkezik. Paulina szólóprojektjével végigturnézta Európát, de Izraelben is megfordult, ezúttal a VéNégy Parton fog a húrok közé csapni a zárónapon.

A hazai feltörekvő zenekarok is képviseltetik magukat a fesztiválon, a könnyed fúziós jazztől, az elektronikus zenén át a progresszív rock és metalcore műfajáig rendkívül gazdag a kínálat.

Érkezik a kisbetűs ünnepnapok, a Hangfoglaló program által felfedezett tehetségek között találni a bájos Cserihannát, akinek ez lesz az első igazi fesztiválszezonja, amit Nagymaroson, a VéNéggyel kezd. Fellép Juhász Zoli, Géem, a Labek & Chrobak, a Gorg & Benzol, a Selah Vie, Szlimmy és a Vodka For Kids. Visszatér a fesztiválra Barkóczi Noémi – ezúttal Sallai Lászlóval, a Flanger Kids, Lil Frakk, Mehringer, a Slapstick?, Sisi, Young B!TE és a Zaekar. A vasárnapi rocknapot a Tengeri Püspök, a WIRES, valamint a Woodstock Barbie koncertje teszi teljessé.

Lesz táncház, a fűzfákkal övezett, vadregényes Duna-parti helyszínen egy szál gitáros produkciók és elektronikus zenei fellépők váltják egymást, OIEE egész estés Dj szettel érkezik, de lesz Techno Yoga is, akik egy vadonatúj, daytime nyári kiadással készülnek. A hajnalig tartó bulik sem maradhatnak el, a Be Massive Horizon Partyja a nyitónapot, Ludmilla ütős szettjei a szombati drum and bass napot, míg Spigiboy a zárónapot koronázza meg.

A fesztivál zenei felhozatalában mindenki megtalálja a kedvére valót, a kisgyermekkel érkező családoktól a Z generáció fiataljaiig.

– Színházi, zenei és nappali kísérőprogramjainkkal összművészeti élményt kínálunk, mindezt egy családbarát, természetközeli és festői környezetben – nyilatkozta a rendezvényről Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató.