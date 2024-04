A Star Wars sztárja csatlakozik az ikonikus sorozat stábjához

A Doctor Who (magyarul a Ki vagy, doki? címet kapta) 1963 óta műsoron levő, a BBC által készített brit televíziós sci-fi sorozat, amely egy rejtélyes, földönkívüli időutazó kalandjairól szól, aki magát a „Doktornak” nevezi. TARDIS (Time And Relative Dimensions In Space) nevű időgépével tett utazásai során kísérőivel együtt bejárja az időt és a teret, különféle problémákat (a legtöbb epizódban, habár nem kizárólag, agresszív földönkívüliek okozta vészhelyzeteket) megoldva és kalandokba keveredve.

Varada Sethu a Star Wars után a Doctor Who világába igazolt (Forrás: Themoviedb.com)

Varada Sethu egy messzi-messzi galaxisból csatlakozik a Whoniverse-hez, miután szerepelt a Disney+ Star Wars Andor című sorozatában.

Most egy újabb utazásra indul időben és térben Ncuti Gatwa, a tizenötödik Doktor és Millie Gibson mellett, aki Rubin Sunday-t játsza.

Különböző iparági pletykák még januárban jelentették, hogy az Andor sztárját választották a Doktor új társának.

Tudni vélték, hogy távozni fog Millie Gibson, de szórványosan továbbra is szerepel majd a sorozatban. A BBC akkor nem kommentálta ezt az információt.

Most viszont a BBC közleményt adott ki, amely nemcsak azt erősíti meg, hogy Sethu az új társ (bár nem árultak el részleteket a karakteréről) hanem azt is, hogy Gibson is a TARDIS-ban marad.

Így Ncuti Gatwa tizenötödik doktorának két társa lesz.

Ncuti Gatwa első évada a Doktor szerepében idén májusban kezdődik, ahol a Coronation Street színésznője, Millie Gibson játssza a Doki társát, Ruby Sunday-t. A BBC szerint Sethu csatlakozik a párhoz a következő évadban, amelyet jövőre sugároznak majd.

A jelenleg készülő Doctor Who második évada 2025-ben debütál a BBC One-on és a BBC iPlayeren az Egyesült Királyságban, valamint a Disney+-on az Egyesült Államokban és világszerte.

Az Andor mellett Varada Sethut láthattuk a 2018-as Hard Sun és a Jurassic World Dominion című filmekben.

A világ legszerencsésebb emberének érzem magam. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Whoniverse tagja lehetek, és nagyon hálás vagyok az egész Doctor Who családnak – mert ők egy család –, hogy tárt karokkal fogadtak, és otthon érezhetem magam. Nem is kívánhatnék Ncutinál és Millie-nél jobb csapatot, akikkel részt vehetnék ezen a kalandon.

– nyilatkozta a színésznő.

A Doctor Who gyártásvezetője, Russell T. Davies elmondta: először a Szentivánéji álom című BBC-produkcióban dolgozott Varadával, és most örömmel üdvözli őt a TARDIS fedélzetén.

Jelenleg a stúdióban, a 2025-ös forgatáson Ncuti, Millie és Varada vállvetve harcolnak – mindhármójukra szükség van, mert nagyobb a tét, mint valaha!

– mondta Davies.

A Doctor Who május 11-én tér vissza a képernyőkre: először a BBC iPlayeren mutatják be pontban éjfélkor, majd a nap folyamán a BBC One-on is leadják az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és világszerte pedig a Disney+-on jelenik meg.