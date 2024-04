Fonogram-díj: idén ők kapták az elismerést

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által szervezett eseményen tizenkettő plusz egy hazai, valamint hat külföldi kategóriában adták át a huszonöt tagú szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjakat. A Fonogram-díjat – Arany Zsiráf díj néven – a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek elismerésére alapította a Mahasz közgyűlése 1992 szeptemberében. A kitüntetés neve 2004-től kezdve Fonogram – Magyar Zenei Díj. A díjjal egyebek mellett elismerik a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.

Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele Fonogram-díjat a Góbé zenekar kapta. Fotó: Matey István

2024 Fonogram-díjasai

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Zaporozsec – L’amour toujours/Rákkendroll (ko records) lett,

az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat a Rolling Stones – Hackney Diamonds (Universal Music) című lemeze nyerte el.

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Paulinától az Anya/Jajdogálnifogsz/Menni kell/Mosoly/Odaadom (Gold Record) lett,

az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Sony Music) című munkája kapta.

Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Carson Coma – IV (szerzői kiadás) című lemeze,

az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Queens of The Stone Age – In Times New Roman… (Matador Records) című albuma részesült.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Saya Noé – Jupiter (szerzői kiadás),

az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana/I Believe in Love Again (feat. Lenny Kravitz) (XL Recordings) kapta.

Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele kategóriában Pogány Indulótól a Megáll az idő (Asan Budapest) nyert,

az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Jack Harlow – Come Home the Kids Miss You/Jackman./Lovin On Me (Escape Plan Recordings/Warner Music) lett.

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Thy Catafalque Alföld (Season of Mist) című lemeze,

az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Metallica 72 Seasons (Universal Music) című anyaga kapta.

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban Raul és Nótár Mary Van pénzem, de! (szerzői kiadás) című dala,

az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban a 4S Street A szívem ég (szerzői kiadás) című lemeze részesült.

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat Paár Julcsi Rókatánc (Fonó) című lemeze,

az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat a Nagy Emma Quintet Return (Morotva Records) című lemeze nyerte el.

Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele díjat a Góbé – Góbé 15 Live Müpa/Miért kell?/Rebeka (Launching Gagarin Records and Management/szerzői kiadás) kapta,

az év felfedezettje Ótvar Pestis lett.

Az év hangfelvétele Fonogram-díját a közönség szavazása alapján Rúzsa Magdi – Elmegyek (Plagiguel) című dala kapta.

A nyertesek a Mahasz művészeti pályázatán győztes Sipos Balázs üvegművész pengetőt ábrázoló plasztikáját kapták meg.