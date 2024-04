Hatalmas bejelentést tett Mága Zoltán

Mága Zoltán zenészként tizenöt éves korától járja a világot, közel száz országban volt már lehetősége fellépni, államfők, királyok, állami vezetők, a legnevesebb világsztárok és egyházi méltóságok előtt. Játszhatott a világ legrangosabb és legnagyobb koncerttermeiben, színpadain, de mindig szeret hazatérni: vallja, hogy számára a legnagyobb öröm és megtiszteltetés a hazai közönség előtt színpadra lépni.

Mága Zoltán nemcsak koncertet, élményt ad a közönségének. Forrás: Mága Zoltán

A koncertsorozat tematikáját a Liszt Ferenc-díjas és Prima Primissima díjas hegedűvirtuóz megkapó története és közel négy évtizedes művészi pályája adja. Megtudhatjuk, hogyan jutott el egy szegény zenészcsaládból odáig, hogy királyoknak, pápáknak, elnököknek játsszon.

Fellépők lesznek

A világhírű hegedűművész gálakoncertjén színpadra lépnek a Nemzet Színészei, Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Lehoczky Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Csikos Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színészlegendáink, a Jászai Mari-díjas Voith Ági, a Kossuth-díjas Koncz Gábor, továbbá Sümegi Eszter, Kossuth-díjas opera-énekesnő, Bangó Margit Kossuth-díjas énekes, Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas operaénekes és a Budapesti Operettszínház kiemelkedő művészei, Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Janza Kata Jászai Mari-díjas színésznő, Kiss Diána színésznő, Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, Homonnay Zsolt Jászai Mari-díjas színész, valamint Mága Jennifer énekesnő, Fésűs Nelly színésznő, Nyerges Attila énekes – a teljesség igénye nélkül. Az est műsorvezetője Liptai Claudia.

A Liszt Ferenc-díjas művész évek óta meghívja a Nemzet Színészeit is. Fotó: Schumy Csaba

A szeretet hegedűse a zene örömét nem csak a fővárosba viszi el

A koncertállomásoknál többek között szerepel Debrecen, Nyíregyháza, Győr, Szeged, Sopron, Szolnok, Pécs, Miskolc, Kecskemét, Kaposvár, Karcag, Baja,

s még számos nagyváros, kistelepülés, valamint további magyarországi és külhoni helyszín is. Nemrég őt köszöntötték születésnapja alkalmából, most pedig ismét a jó ügyek mellé áll. A hegedűművész azt a rendkívüli felajánlást tette, hogy a koncert bevételéből támogatja a hátrányos helyzetű és nevelőotthonban élő gyerekeket. Legyen részese ön is az április 27-ei szuperkoncertnek az MVM Dome-ban!