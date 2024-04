Őrizetbe vették Gérard Depardieu-t

Őrizetbe vette a párizsi rendőrség Gérard Depardieu-t. A 75 éves színészt két nő vádolta meg azzal, hogy filmforgatásokon szexuálisan zaklatta őket. A Le Figaro című francia lap az AFP nyomán azt írja, az első eset tíz évvel ezelőtt, még 2014-ben történt a Magicien et les Siamois (A varázsló és a sziámik), a másik pedig 2021-ben, a Volets Verts (Zöld redőnyök) forgatásán.

Gérard Depardieu ellen nem ez az első zaklatási vád, ugyanakkor számos kollégája kiállt mellette. Fotó: AFP/ El Gouna Film Festival /Ammar Abd Rabbo

Az első panaszt egy asszisztens tette, aki 24 éves volt a forgatás idején, a másikat pedig egy 53 éves filmberendező. Mindketten azt mondták, Depardieu fogdosta őket és illetlen dolgokat mondott nekik.

A lap szerint filmes körökben régóta köztudott, hogy Depardieu visszaél a kolléganők helyzetével és nem a mostani az első eset, hogy ezzel vádolják. A színész 2020-ban Charlotte Arnould színésznő vádolta meg szexuális zaklatással, Hélène Darras pedig egy 2007-es esetet hozott fel Depardieu ellen.

A színész már többször is kijelentette, soha életében nem bántalmazott nőket, s tavaly ötvenhat kollégája, köztük Pierre Richard és Carla Bruni nyílt levélben kelt a védelmére, szerintük valóságos lincselés zajlik kollégájuk ellen. Ahogy eddig is, Gérard Depardieu most is tagadja a vádakat.