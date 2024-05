Aludjon kedvenc szerzőjénél!

James Bond nyomában

Ian Fleming tengerparti villájában. Forrás: Courtesy of Golden Eye

A jamaicai Oracabessa-öbölben található Golden Eye nevű butikhotel körül akár James Bond egyik kedvenc mondása is elhangozhat: „Felrázva, nem keverve.” A legendás 007-es ügynök karakterét megálmodó Ian Fleming volt háza ma szállodaként várja a vendégeket, akik a bárban akár koktélozással is megidézhetik James Bond szellemét. Mielőtt író lett volna, Fleming az 1940-es években Jamaicán járt egy haditengerészeti hírszerzési küldetésen. Beleszeretett az Oracabessa-öböl környékébe, és megfogadta, hogy egy napon visszatér. Be is tartotta ezt a fogadalmát, és miután 15 hektárnyi területhez jutott, otthont teremtett magának a csodás birtokon. Itt írta meg a Dr. No, a The Man with the Golden Gun és a Live and Let Die című regényeket.

Az ingatlan a szerző halála után is megőrizte azt a csillogó, szexi és kifinomult miliőt, amely meghatározta a brit kémből lett író életét és műveit. A Fleming-villa a luxus és az elzártság tökéletes megtestesítője. Ez a két hálószobás villa két további vendégházzal, saját komornyikkal és szakácsnővel, saját stranddal és úszómedencével rendelkezik. Itt található Fleming egykori íróasztala is, ahol a 007-es ügynök számos története született.

A krimik királynőjének otthonában

Agatha Christie a detektívregény királynője, és a szerző igazi élete – beleértve 1926-os, hetekig tartó eltűnését – éppoly gazdag, mint történeteinek cselekménye. Miss Marple és Hercule Poirot hívei közelebb kerülhetnek a műfaj mesterének lelkületéhez és zsenialitásához, ha az írónő egykori nyaralójában szállnak meg az angliai Devonban.

Az impozáns, 18. századi otthon, Greenway volt az a hely, ahol Agatha Christie karácsonykor és nyáron tartózkodott.

Jelenleg a National Trust a fenntartója, és nyitva áll az érdeklődők előtt. Azoknak, akik a kastélyon ​​belül foglalják le a magánlakást, hatalmas, kétszintes, négy hálószobás lakrészük lesz, saját kertkapcsolattal. Ha éjszakára, a látogatók távozása után is ott maradunk, úgy érezhetjük, mintha az írónő egyik regényébe csöppentünk volna. Míg a modern vendéglakás jó néhány mai berendezéssel rendelkezik, Greenway többi része olyan stílusú, mint Agatha Christie idejében, az 1950-es években volt. Az otthon tele van a szerző saját gyűjteményéből származó tárgyakkal, köztük olyan régészeti ásatásokból származó leletekkel, amelyek a Halál a Níluson című regényben is szerepeltek. Ha arra járunk, mindenképpen látogassunk el a csónakházba, amely az írónő 1956-os, Dead Man’s Folly című regényében egy gyilkosság színhelye.

Agatha Christie hajdani otthona. Forrás: Alamy

A költők firenzei birtoka

Két híres költő is otthonának nevezte a hatalmas, több mint 800 éves firenzei villát, a Torre di Bellosguardót. Az épületet a 13. században Guido Cavalcanti, a reneszánsz Olaszország egyik legnagyobb költője és Dante Alighieri legjobb barátja építtette.

Eredetileg családi háznak és vadászháznak szánták, és egy dombon fekszik, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Firenzére (erre utal a szálloda neve is: „a gyönyörű kilátás tornya”).

Az évszázadok során a villa a Medici család otthona lett, akik mintegy 300 évig uralkodtak Toscanában. A XX. század elején egy másik híres költő, Gabriele D’Annunzio vette birtokba. 1990-ben, tíz évig tartó restaurálás után a Torre di Bellosguardo múzeumi értékű régiségekkel és Bernardino Poccetti reneszánsz művész eredeti freskóival 16 szobás szállodaként született újjá. Az ingatlan ma is népszerű menedékhely azoknak, akik ihletet keresnek a toszkán hegyekben.

Williams egykori kedvenc szállásán

A Pulitzer-díjas drámaíró, Tennessee Williams élete utolsó időszakában a ma népszerű szállóként működő ingatlant, az egykori Midtown Manhattan Hotel Elysée-t választotta otthonául. Williams, akit elsősorban a Macska a forró bádogtetőn és A vágy villamosa című művek tettek halhatatlanná, az 1960-as évek végén költözött az Elysée-be, és ott is élt egészen 1983-ban bekövetkezett haláláig.

Itt-tartózkodása idején állítólag szüntelen, éjjel-nappal kattogó írógépével tartotta ébren a lakókat.

A korábban Sunset Suite néven ismert, jelenleg 900 négyzetméteres területet átkeresztelték Tennessee Williams Suite-re. Az épület falait a drámaíró életéből és pályafutásából származó fényképek és kézzel írott feljegyzések díszítik.

Jane Austen hajlékában

Jane Austen egykori lakhelye. Forrás: Henry's Townhouse, The Collins Collection

Az idilli angol vidéki otthonok terebélyes területükkel, műalkotásokkal teli falaikkal és a történelemben elfoglalt helyükhöz méltó nevükkel szinte maguk is szereplőkként vannak jelen Jane Austen regényeiben. Ki tudná elfelejteni Elizabeth Bennett reakcióját, amikor először szemügyre vette Mr. Darcy birtokát, Pemberley-t vagy azt a gótikus kastélyt, a Northanger Abbey-t, amelynek Austen egy egész könyvet szentelt?