Dua Lipa: koszovói kislányból világhírű énekesnő

Dua Lipa ugyan már Londonban született 1995-ben, de szülei, Anesa Lipa (lánykori nevén Rexha) és Dukagjin Lipa a harcok elől menekülve hagyták ott hazájukat. Később azonban visszatértek az országba, immár kislányukkal együtt, Duának pedig a túl nagy, veszélyes és személytelen London után nagyon tetszett a sokkal emberközelibb Pristina, Koszovó mai fővárosa.

Dua Lipa koncerten Koszovóban, 2016-ban. Fotó: AFP/Armend Nimani

Bár már ötéves kora óta énekelt, ekkor már egyre határozottan érezte, hogy énekesnő akar lenni. A zene szeretetét otthonról hozta, hiszen édesapja, Dukagjin az Oda nevű együttes énekes-gitárosa volt, aki otthon is szívesen játszotta saját dalait olyan klasszikusok mellett, mint David Bowie, Bob Dylan vagy éppen Sting. Dua Lipa azonban úgy gondolta, hogy koszovói albánként nehezebb világhírű énekesnővé válni, mint britként, így 15 évesen visszatért Londonba.

A siker persze nem várta rögtön a reptéren, így – miközben folytatta a középiskolát – eleinte mindenféle munkát elvállalt, hogy fenntartsa magát.

Dolgozott szórakozóhelyeken, pincérnőként egy mexikói étteremben, volt hostess és modell is. Utóbbit eleve csak azért csinálta, hogy kapcsolatrendszert építsen és megismerkedjen olyanokkal, akik bejáratosak a zenei világba is. Tizennégy évesen írt első dalát, a Lions & Tigers & Bearst (Oroszlánok, tigrisek, medvék) 2012-ben feltöltötte az online zeneplatformra, a SoundCloudra, de ez nem hozta meg a sikert.

Egy évvel később viszont énekesnőt játszhatott a brit The X Factorban, ahol megismerkedett egy zenei producerrel, aki korábban a One Directionnel és Ed Sheerannel is dolgozott, majd megismerkedett Ben Mawsonnal, Lana Del Rey képviselőjével, aki szintén egyengette az útját a szerződések és menedzsmentek kegyetlen útvesztőjében. Első kislemeze 2015-ben jelent meg New Love címmel, első nagylemeze, a szerényen csak saját nevét viselő Dua Lipa pedig 2017 nyarán.

Második albuma, a Future Nostalgia a Covid idején jelent meg, ehhez képest szó szerint radikális változást hozott idén május 3-án debütált harmadik albuma, a Radical Optimism. Az énekesnő a Varietynek azt mondta, az elmúlt néhány évben nagyon magáénak érezte az optimizmus témáját.

Minden tapasztalatból tanulni kell, mindent tanulságként kell felfogni, vagy valamilyen módon ajándéknak kell tekinteni, legyen az jó vagy rossz. Értékelni kell, hogy még a rossz helyzetekből is valami nagyszerű származhat

– magyarázta az énekesnő, mit is jelent számára a „radikális optimizmus”. Mint mondta, igyekszik eszerint élni, a legrosszabb dolgokból is tanulni, fejlődni, és a nehézségek ellenére is megőrizni nyíltszívűségét, nem bezárkózni és negatívvá válni. Az új album dalai ezt a hozzáállást hirdetik.