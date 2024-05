Hivatalos: a világ két legjobb középülete a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza

A nemzetközi szakértőkből álló döntőbizottság az indoklásában fenntarthatósági, esztétikai és a látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjobbjainak ítélte a két különleges intézményt, amelyek hazánk legtöbb díjjal rendelkező épületeivé váltak.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója és Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese a díjátadón (Forrás: Liget Budapest)

– Óriási megtiszteltetés, hogy bárhol is mutatjuk be a világon a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza formabontó épületeit, mindenhol elismerések övezik útjukat – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, majd hozzátette: – A két különleges épület mára hazánk világszerte látható nevezetességeivé vált, s egyben a főváros és Magyarország új jelképei születtek meg bennük. A rangos díjak mellett az a tény is visszaigazolja mindezt, hogy a két épület látogatottsága minden korábbi várakozásunkat többszörösen felülmúlta. Erre minden magyar büszke lehet.

Az építészet Oscar- és Nobel-díjainak megfelelhető rangos elismerések elhódítása mellett az is visszaigazolja a Néprajzi Múzeum épületének nívóját, hogy a világ egyik legrangosabb kulturális eseményén, a 2023-as Velencei Építészeti Biennálén a Néprajzi Múzeum képviselte hazánkat a magyar pavilonban – fogalmazott a vezérigazgató.

Az 1951-ben alakult, több, mint hatvan országban tevékenykedő Nemzetközi Ingatlanszövetség, a párizsi székhelyű FIABCI minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot (FIABCI World Prix d'Excellence), amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. A harminc évvel ezelőtt útjára indított FIABCI World Prix d’Excellence a világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázata, amelynek történetében eddig öt kontinens 37 országának ingatlanfejlesztői szerepeltek eredményesen. A nemzetközi zsűriben 31 ország 63 tekintélyes szakembere vett részt, képviselve az ingatlanfejlesztési szakma egy-egy speciális ágazatát.

A díjátadó kapcsán a vezérigazgató felhívta a figyelmet: – A Liget Budapest Projekt első tíz évében évszázados kulturális intézményeink újultak meg, s mellettük a világ legizgalmasabb kortárs épületei is felépültek.

A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország turisztikai vonzereje jelentősen emelkedett, és az új kortárs ligeti épületek nemzetközileg is ismert nevezetességeivé váltak hazánknak. Mindezekhez hozzájárult, hogy a Városliget megújításának első évtizede immáron két tucatnál is több rangos nemzetközi díjat hódított el. A FIABCI mostani elismerése is visszaigazolja, hogy Budapest első számú családi élményparkjának – benne a lenyűgöző Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal – helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között – tette hozzá Gyorgyevics Benedek.

Európa legkorszerűbb etnográfiai múzeuma

A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos nemzetközi tervpályázatot, amelyen olyan világhírű építészek szálltak ringbe, mint például a Pritzker-díjas Zaha Hadid és Rem Kolhaas, az Akropolisz Múzeumot tervező Bernard Tschumi Architects és a Google kaliforniai székházát tervező Björke Ingels Group. A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével egy magyar terv, a Ferencz Marcel vezette NAPUR Architect pályaműve lett a győztes.

– Az a tény, hogy a világ tervezőirodáinak rendkívül erős, elit mezőnyében egy magyar terv bizonyult a legjobbnak, a kortárs hazai építészet egyik legnagyobb, világraszóló sikere. Az elkészült Néprajzi Múzeum ma Európa egyik legmodernebb múzeumi épülete, kiállító- és közönségforgalmi terei, fokozatosan megnyíló kiállításai és különleges műszaki megoldásai világszínvonalúak. Az épület megvalósítása a sokrétű magyar innováció egyik legfontosabb eredménye – mondta el Gyorgyevics Benedek.

A 2022 májusában nyílt Néprajzi Múzeumban interaktív tárlatok mellett, mintegy négyezer műtárgyat felvonultató, lenyűgöző Kerámiatér és a Liget Budapest Látogatóközpontja várja az érdeklődőket, Budapest aranykorát bemutató óriásmakettel. A mintegy hétezer négyzetméteres tetőkertje Budapest egyik kedvelt találkozóhelyévé vált, kiránduló iskoláscsoportoktól a piknikező családokon át leánykérésekig, már számtalan élménynek adott helyszínt. Idén ősszel pedig egy lenyűgöző új attrakcióval gazdagodik az épület, a múzeum páratlan gyűjteményének minden korábbinál nagyobb hányada lesz megismerhető az intézmény épülő, új állandó kiállításán. A szeptemberben megnyíló, több mint háromezer négyzetméteres kiállítótérben csaknem háromezer műtárggyal találkozhatnak majd a látogatók. Az új, magyar és nemzetközi vonatkozású etnográfiai anyagot bemutató gyűjteményi állandó kiállítás létrehozása érinti a múzeum közönségforgalmi tereit is, ezért a múzeum június végén bezár, hogy kora ősszel az új tárlattal és megújult terekkel várja a látogatókat.

A Néprajzi Múzeum a világ elitjében

A Néprajzi Múzeum a szakma figyelmét a világ minden tájáról már a tervpályázatának eredményhirdetését követően magára irányította.

Visszaigazolja ezt, hogy a nemzetközi építész- és ingatlanszakma legnagyobb presztízsű megmérettetésén, a londoni International Property Awardson 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot, s egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. 2022-ben elnyerte a rangos svájci Built Design Awards kulturális kategóriájának fődíját, a kínai Idea-Tops Awards első helyezését kulturális kategóriában, míg a London International Creative Competition is a kategóriaelsőnek választotta, a német German Design Awards pedig „Excellent Architecture” elismeréssel jutalmazta. A 2022-es év legjobb projektjei közé választotta a tekintélyes holland Archello Awards és az olasz Inside Quality Design Awards. Óriási siker, hogy 2023-ban a világ egyik legfontosabb folyóirata, az amerikai Time Magazine beválogatta a World’s Greatest Places nevű gyűjtésébe a Néprajzi Múzeumot, ami sok millió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. Szintén ebben az évben elnyerte a Paris Design Award és az International Architecture Award elismerését, és az ARCHITIZER A+ AWARD „múzeum építészet” és „építészet és homlokzat” kategóriában is a legjobbnak ítélte az épületet.

Nem először díjazzák a Liget Budapest Projekt fejlesztéseit

A nemzetközi szakmai figyelem már kezdetek óta ráirányult a Liget Budapest Projektre, amely léptékében és összetettségében ma Európa legnagyobb kulturális beruházása. A Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el „A legjobb nemzetközi középület” elismerést az International Property Awardson (IPA), 2021-ben pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésnek. 2018-ban az új Néprajzi Múzeum szintén a világ legjobb középülete lett az International Property Awardson, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is megkapta.

2021-ben pedig az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „Európa legjobb középület fejlesztése” díjat nyerte el az International Property Awardson, ezzel a Liget Budapest Projekt a legtöbbet díjazott fejlesztéssé vált a díj (IPA) történetében, ugyanis ez az első olyan kulturális városfejlesztés, amelynek elemei három rangos elismerést is elnyertek. 2017-ben Cannes-ban, a világ legjelentősebb ingatlanszakmai rendezvényén, a MIPIM-en a Liget Budapest Projekt a legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett. 2021 nyarán pedig a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb léptékű, a Liget Budapest projektben megvalósult felújítása nyerte el az Europa Nostra Díjat, amely az Európai Unió legrangosabb örökségvédelmi elismerése. 2022 a Magyar Zene Háza elisméreseiről szólt, a MIPIM Awards fődíjának elhódításával a hazai ingatlanfejlesztés egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el, s Magyarország legtöbb elismeréssel rendelkező épületévé vált. Elnyerte a German Design Council Iconic Awardját, az Architecture Masterpize Architectural Design of the Year elismerését, felkerült a patinás Architectural Digest Magazine 2023 legnagyobb hatású nemzetközi attrakcióit gyűjtő listájára, a világ egyik legismertebb lapja, a Time Magazine pedig a Néprajzi Múzeummal egyetemben beválogatta a World’s Greatest Places nevű gyűjtésébe, ami sok millió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. 2023-ban az első turisztikai tematikájú díját is elnyerte a Liget Budapest Projekt, amelyet az International Travel Awards megmérettetésén a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották.