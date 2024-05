Szerelmi elszólásból született duett

Kevés olyan zenészpár van, akiknél a színpadon és a magánéletben is olyan nagy az összhang, mint YA OU és Békefi Viki esetében. A jelenleg esküvőjét szervező házaspár annak idején éppen a színpadon ismerkedett meg a Sztárban sztár leszek! akkori versenyzőiként. Kislányuk, Liza tavalyi érkezését pedig YA OU és Viki egy új szerzeménnyel, a Várnak rám című dallal köszöntötték, amelyet alkotói csend követett, hiszen a szülői lét vette át a főszerepet.

Békefi Viki és YA OU. Fotó: Magneoton

Idén viszont már együtt vonultak stúdióba, hogy szerelmüket megünnepelve készítsék el a Mennyire legyek még című új közös dalukat. – Lényegesen megkönnyíti az őszinteségi faktort az, hogy az életben is egy párt alkotunk, de azért megvannak a nehézségei is. Tekintve, hogy mindketten eléggé maximalisták vagyunk, előfordul, hogy kicsit több ideig tart dűlőre jutni bizonyos kérdésekben. Mondjuk úgy, hogy ha „idegennel” dolgozik az ember, előbb hajlandó kompromisszumokra – mesélte YA OU, miként is zajlanak náluk családon belül az alkotói folyamatok, amelyet Viki is kiegészített saját szemszögén keresztül:

Pont ebben rejlik a mi kémiánk, hogy nem finomkodunk egymással, ha hatékonyan akarunk dolgozni, de ezt általában a végeredménynél látjuk be, hogy jó döntés volt. Ez főként az alkotási folyamatra igaz. A színpadon való jelenlétünk megkérdőjelezhetetlenül őszinte, és sose élveztünk ennyire még produkciót, mint amikor együtt léphetünk fel akárhol, akármilyen műsorral.

Habár mindkét előadó nagyszerű színészi kvalitásokkal bír, új videóklipjük forgatása során saját valójukat kellett „eljátszaniuk”. A Madách Színházban is társulati tag Viki a kulisszák mögötti viselkedésükről elmondta, ők abszolút úgy működnek otthon is, ahogy a klipben látszik. A Mennyire legyek még tehát YA OU és Viki mindennapjaiba ad egy kis betekintést, amely éppen a tökéletlenségeiktől lesz őszinte.