Szobrásztalálkozó egy nógrádi faluban

Az észak-magyarországi faluban, Cereden olyan művészeti kezdeményezés valósult meg az elmúlt 29 évben, amely a helyi közösséggel együtt élve alkotja meg művészeti-kulturális programját. A budapesti Lengyel Intézetben megtartott sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai napon Fürjesi Csaba, a ceredi művésztelep alapítója és művészeti vezetője elmondta, hogy az ArtColony Cered néven szervezett eseménysorozat idén újabb mérföldkőhöz érkezett:

Az elmúlt 29 év hagyományára építve ebben az évben lehetőség nyílik az eddigieknél immár jóval szélesebb körű európai dimenziójú kulturális együttműködések kialakítására, egyebek között osztrák, finn, szlovák, cseh és lengyel művészekkel, szakemberekkel.

Szobrok a kertben Forrás: Facebook



A művésztelep alapítója hangsúlyozta: a programot nem csupán a családias hangulata teszi egyedivé. Más művésztelepekkel ellentétben a ceredi teljes egészében nonprofit tevékenységet folytatva, mindenféle gazdasági előny nélkül emeli az alig több mint ezer lelket számláló Nógrád vármegyei települést a nemzetközi élet színterére, hogy hatást gyakoroljon a falu mindennapjaira egy állandó kortárs művészeti jelenléttel.



Az ArtColony Cered az elmúlt csaknem harminc évben bemutatta, hogyan lehet új életet lehelni egy településbe a művészet eszközével, most pedig azt szeretnék, ha szélesebb körben, országosan és európai szinten is megismernék és példának tekintenék a munkájukat.

Ennek jegyében tették a ceredi kortárs grafikai műhelyt és kortárs galériát is magába foglaló művészeti komplexumot nemzetközi színtérré, ahol immár több együttműködő partnerre is találtak. Így jöhet létre az idén az a V4-szobrásztalálkozó, ahol cseh, lengyel, magyar és szlovák művészek alkothatnak közösen, de részt vesz a művésztelep idei munkájában a Besztercebányai Művészeti Egyetem is, valamint ígéretes tárgyalások és egyeztetések zajlanak leendő németországi partnerekkel is.

Olyan nemzetközi partnereket keresünk, akik hozzánk hasonlóan, a művészet eszközével egy falunak, egy kicsi településnek brandet, marketinget és túlélési stratégiát adnak. A velük való intézményesített együttműködés akár közös pályázatokkal szélesebb körű partneri viszonyt és megalapozott jövőt biztosíthatna

– tette hozzá Fürjesi Csaba, aki a budapesti találkozón azt is bejelentette, hogy a ceredi önkormányzat és a Nógrád vármegyei önkormányzat döntésének jóvoltából Cered immár hivatalosan is művészfalu lett.