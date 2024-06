A színjátszás legjava

A találkozó díjait csütörtökön adták át a legjobbnak bizonyult előadásoknak és színészeknek. Kaposvárott a Csiky zsűri döntése alapján a június 10. és 16. között a somogyi vármegyeszékhelyen tartott seregszemle legjobb rendezés díját Bocsárdi László kapta a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Iráni konferencia című előadásának színre viteléért – tájékoztatott a rendezvénynek otthont adó Csiky Gergely Színház. Hozzátették: a legjobb női szereplő a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen Nincstelenek című darabjában játszó Tokai Andrea lett, a legjobb férfi szereplőnek járó elismerést ifj. Vidnyánszky Attila érdemelte ki a Vígszínház Sirály című produkciójában mutatott teljesítményéért.

Szűcs Nelli, Bordás Roland a Kurázsi mama és gyermekei című előadásban Fotó: Eöri Szabó Zsolt



A bírálók döntése alapján a Nemzeti Színház Kurázsi mama és gyermekei című előadásának volt a legjobb díszlete, amelyért Theodórosz Terzopulosz részesült elismerésben, a legjobb látvány díját a Budapest Bábszínház Frankenstein című darabjában közreműködő Keresztes Tamás és Hoffer Károly kapta.

A találkozó szervezői beszámoltak arról, hogy a MASZK zsűri a legjobb színésznőnek járó díjat a Katona József Színház Magányos emberek című produkciójában szereplő Tóth Zsófiának, a legjobb színész díját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Yorick Stúdió közös, Lázadni veletek akartam című előadásában játszó László Csabának ítélte oda.

Zsigmond Emőke Forrás: Picasa



A Színházi Dolgozók Szakszervezetének zsűrije úgy döntött, a legjobb 35 év alatti színésznő díját Zsigmond Emőke, a legjobb 35 év alatti színész díját Karácsony Gergely kapja, előbbi az Örkény Színház The Black Rider, utóbbi Karinthy Színház Hamlet – Crazy and Cool című előadásában szerepel.

A közönséget a versenyprogramban szereplő 16 előadás mellett számos off-programra, köztük színházi és táncelőadásokra, családi és gasztronómiai programokra, koncertekre is várták Kaposváron.