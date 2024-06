Denagyvilág fesztivál Szigemonostoron

A Szentendrei-szigeten számos alkotó van otthon, az itt élő közösségek pedig gyakran tesznek tanúságot róla, hogy az összefogásnak és az együtt töltött minőségi időnek kiemelkedő szerepe van az emberek életében. Erre jó példa a Denagyvilág összművészeti fesztivál, hiszen a különböző zenei stílusok jeles képviselői mellett találkozhatunk számos helyi, szigeti és a Dunakanyarban alkotó képző- és iparművésszel, gyermekprogramokkal, irodalmi előadásokkal. A település hat különböző pontján kialakított helyszínek teszik lehetővé a változatos irányzatok megjelenését, ráadásul a kicsiknek külön gyermekligetet alakítanak ki a Madárbarát parkban.

Szabó Balázs és bandája a Denagyvilág fesztiválon (Forrás: Denagyvilág)

A Denagyvilág fesztivál programjai

– Évek óta tervezem ezt a fesztivált – árulja el lapunknak Varga Kornél alapító, a Denagyvilág fesztiváligazgatója. – Hatodik éve élek a szigeten, itt döbbentem rá, hogy ez egy tökéletes helyszín egy többudvaros, összművészeti fesztivál létrehozására.

Budapest közelsége és a Dunakanyar is fontos, mégis bent vagyunk a Duna közepén, pilisi látképpel. Szigetmonostor ófaluja pedig csodálatos, festői hely. Ezért fogalmazódott meg a fesztivál ötlete, amiben Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója azonnal fantáziát látott és felajánlotta az udvarát, mint helyszínt. Számos művészbarátunk gondolkodás nélkül a kezdeményezés mögé állt. Csatlakozott hozzánk Szabó Balázs és bandája, Szirtes Edina Mókus, Borbély Mihály vagy a Cimbaliband – mondta.

Varga Kornél kultúrmissziónak fogja fel a fesztiválszervezést.

Akiket meghívtak, a maguk műfajában mind a legnevesebb előadók közé tartoznak. Úgy véli, a Szentendrei-sziget teremtő szellemisége miatt feltöltődik mindenki, aki ellátogat hozzájuk, legyen az művész, vagy közönség.

A Nagyszínpadon neves világzenei bandák adják egymásnak a stafétát. Pénteken a Hét Hat Club kezdi az estét, majd Szabó Balázs és Bandája folytatja, végül a Gypo Circusszal lehet áttáncolni az az éjszakába. Szombaton a Zűrös Banda indít, majd az idei Fonogram-díjas Góbé lép színpadra, végül az estét vérbő roma ritmusokkal, a Parno Graszt zárja. A Régi-módi jazzudvarban a világot járó és többek között a New Yorki-i Filharmonikusokkal is rendszeresen fellépő Lisztes Jenő és Cimbalom Projektje lép színpadra, hallhatjuk a zenei kreativitásával mindig elképesztő Szirtes Edina Mókust és kvartettjét, vagy a két fúvósfenomént, Dresch Mihályt és Borbély Mihályt együtt, kvartettben, de itt lesz a Mr. Moodburn, triója a Zsiványjazz, Németh Juci és G. Szabó Hunor is. Vasárnap pedig a Mosaeic valamint Horváth Sára Nina énekesnő Ninshar projektje varázsolja el a közönséget.

Szirtes Edina Mókus nemcsak mint előadó érkezik a Denagyvilágra, hanem saját udvara is lesz, a Mókuskert, ahol válogatott zenés és irodalmi programok várják az érdeklődőket.

A tavalyi nagy sikerű Panoráma Színház idén Dunakanyar Udvar néven várja a közönséget Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatójának portáján. A csodás fekvésű udvarban olyan művészekkel – színészekkel, zenészekkel, irodalmárokkal, képzőművészekkel – találkozhat a közönség, akik a Dunakanyarban találtak otthonra.

Aki hajnalig szeret mulatni, azok számára pedig vonzó lesz a Toporgó Folkkocsma, ahol pénteken a Szászcsávási Zenekar, szombaton pedig a Sárarany húzza a talpalávalót.

Szigetmonostor bicikliúttal és számos kijelölt turistaútvonallal teszi könnyeddé a látogatóknak, hogy feltérképezzék nemcsak a háromezer lelkes falut, hanem az egész Szentendrei-szigetet is. A településnek Horányban kijelölt dunai strandja van, amit a fesztiválozók is birtokba vehetnek. A szervezők arra biztatnak mindenkit, váltsák meg mielőbb jegyüket a Denagyvilág weboldalán.