Eperjes Károly: Milyen telefont kaphatott éjjel fél egykor Törőcsik Marika?

Igen, az szokott is fájni, de az ember olyankor azt mondja, hogy jé, jó úton járok. Mostanában a legtöbb pofont jobbról kapom. Ugyanis olyanok is vannak jobb oldalon, akik csak mondják, hogy jobb oldalon vannak. A jobboldali a jobbik részt választotta, hogy elkerüljön minket a balsors, ahogy a himnuszban is mondjuk. De ismerek jó szándékú, igyekvő, még be nem érkező baloldaliakat is, de onnan meg meg szokták üzenni, hogy nem akarnak látni. Például a Hídember után is megüzenték, hogy nem akarnak látni a vásznon, be is tartották. Most csak nem kellenek a forgatókönyveim, de nem baj. Biztos még nincs itt az ideje