Magyarok Isztambulban

A Nemzeti Énekkar az 52. Isztambuli zenei fesztivál programjának részeként június 2-án a 2040 férőhelyes Atatürk Kulturális Központban (AKM) Mozart Requiemjét adta elő a Borusan Istanbul Fiharmonikus Zenekar közreműködésével, Carlo Tenan zeneigazgató, vezető karmester vezényletével. Az est során elhangzott a Requiem mellett Arvo Pärt Zarándokdal (Pilgrim’s Song/Ein Wallfahrtslied) című műve – amelyben közreműködött a Nemzeti Énekkar férfikara –, valamint Mozart Szabadkőműves gyászzenéje is. A hangverseny szólóénekese Giuliana Gianfaldoni (szoprán), Cecilia Molinari (mezzoszoprán), Ilker Arcayürek (tenor) és Jongmin Park (basszus) volt.

Az isztambuli zenei fesztivál minden évben helyt ad fiatal művészek bemutatkozásának is (Fotó: Salih Üstündag)

A diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a két ország a tavaly december 18-án kezdődő, egy teljes éven át tartó és mindkét országban zajló magyar–török kulturális évaddal. Az 52. Isztambuli zenei fesztivál magyar fellépői a magyar zenei élet nemzetközileg is elismert alakjai.

Magyar művészek az isztambuli zenei fesztiválon

Május 22-én Baráti Kristóf hegedűvirtuóz adott koncertet a Mantuai Kamarazenekar kíséretében. 2014-ben Baráti Kristóf kapta a Rupert Gabler Alapítvány által adományozott Az év fiatal művésze díjat a bajorországi Bad Wörishofenben rendezett Nemzetek Fesztiválján. A Bachtrack.com klasszikus zenei portál statisztikája szerint 2015-ben a világ legkeresettebb hegedűművésze volt.

Május 27-én Roby Lakatos és zenekara mutatkozott be az isztambuli közönségnek Akan Gündör kánunművésszel kiegészülve.

A kánun egy citeraszerű húros hangszer, amellyel önállóan vagy gyakrabban egy együttes részeként játszanak a Közel-Kelet nagy részén, Észak-Afrikában, Nyugat-Afrikában, Közép-Ázsiában és Európa délkeleti régióiban. Az arab és török zene egyik fő hangszere.

A Budapesti Fesztiválzenekar Fischer István vezényletével június 3-án adott közös koncertet Francesko Piemontesi zongoristával. Az 52. Isztambuli zenei fesztivál utolsó magyar programja június 6-án a Liszt Ferenc Kamarazenekar fellépése Várdai István vezényletével és Gülsin Onay zongorista vendégjátékával.

Az 52 éve megrendezett isztambuli zenei fesztivál Törökország egyik legnagyobb fesztiválja, elismert és rangos zenei esemény.

A fesztivál minden évben megbecsült művészeket lát vendégül a világ minden tájáról, pompás műsort kínál, miközben a zenei sokszínűséget helyezi előtérbe.

Az isztambuli zenei fesztivál célja, hogy a zenét mindenki számára elérhetővé tegye a művészet társadalomra gyakorolt pozitív hatásának hangsúlyozásával.

A közönségre váró rendezvények között idén fesztiválexkluzívak is szerepelnek, helyt adnak fiatal tehetségek első fellépéseinek és a klasszikus zenét különböző műfajokkal ötvöző projekteknek is.

A koncerteket hagyományosan ingyenesen látogathatják a zenei képzésben részt vevő diákok, és több ezer egyetemi hallgató vehet rendkívül kedvezményes belépőt rájuk az Eczacıbaşı Youth Ticket programnak köszönhetően. A Isztambul történelmi helyszínein és modern koncerttermeiben megtartott előadások mellett ingyenes köztéri koncerteket is szerveznek a fesztivál hétvégéin a Fenerbahçe és Yıldız parkokban.

Az 52. Isztambuli zenei fesztivál témájául a gyökereket választották.

A fesztivál összeállításakor törekedtek arra, hogy bemutassák azt a kulturális sokszínűséget, amit Törökország különböző etnikumú lakói létrehoztak az évszázadok során. A koncerteket és eseményeket ebben az összefüggésben fogták egybe, hangsúlyozva a kultúrák közötti dinamikus párbeszédet – mondta el Efruz Çakirkaya, a fesztivál igazgatója.

A fesztivál különlegességei

A fesztivál különlegessége, hogy minden évben különböző helyszíneken rendezik a koncerteket, bemutatva ezzel a város olyan tereit is, melyeket egyébként nem feltétlenül kapcsolna össze a közönség a zenével.

Ilyen volt például Benjamin Appl és Martynas Levickis Bécs–Párizs–Berlin–New York címet viselő koncertje a Páduai Szent Antal olasz katolikus templomban. A koncerten Benjamin Appl német lírai baritont a litván harmonikavirtuóz, Martynas Levickis kísérte. Olyan zeneszerzők dalaiból adtak elő válogatást, akik életük legalább egy részét Bécsben, Párizsban, Berlinben vagy New Yorkban töltötték a 20. században, és a duó programja e négy város köré csoportosult.

Az 52. Isztambuli zenei fesztivál egyik legnagyobb szenzációja a 79 éves Maria João Pires fellépése volt a Lucerni Vonószenekarral kísérve.

A Luzerni Vonószenekart Daniel Dodds művészeti irányítása alatt a világ egyik legjobb kamarazenekaraként ismerik. Pires hároméves korában kezdett el zongorázni, és két évvel később már fel is lépett nyilvánosan, hétéves korában pedig Mozart-versenyműveket adott elő Oportóban. A legendás portugál zongoraművész ezúttal Ludwig van Beethoven Harmadik zongoraversenyét játszotta el. A koncert programjában szereplő másik két mű közül az első Arthur Honegger alkotása, a második pedig szintén Beethoven legnépszerűbb szimfonikus művei közül a Pastorale volt. A május 31-i koncert egy némileg váratlan vendéggel is kiegészült: a Pastorale előadása közben egy macska vette birtokba a színpadot, amelyről természetesen számos videófelvétel is készült.