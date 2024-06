Ikarus, betonkeverő és lovak: milyen a kelet-európai esztétika?

A divatfotó egy lehetséges és kivételes, exkluzív világot mutat meg. Lényege, hogy elhitesse velünk, szeretnénk ebben a világban élni. Kialakítja bennünk a bevonódás vágyát, a kíváncsiságot, amihez olyan eszközöket használ, mint a glamour vagy a cool. Az elmúlt közel tíz évben izgalmas örvénylés indult meg a nemzetközi divattrendek között. Kim Kardashian 2016 karácsonyán a Vetements X Svmoscow Communist együttműködésében tervezett sarló-kalapácsos pulcsiban jelent meg, amitől felrobbant az internet, és a Vogue-tól a Guardianon át a különböző divatblogokig, új divathullámot vizionáló cikkekben megjelentek a „kelet-európai esztétika”, „keleti blokk”, „új kelet”, „posztszovjet” kifejezések. A kelet-európai esztétikához kapcsolódó divatkritikák száma azóta is nő, a szerzők számára pedig a kiindulópontot többnyire a Vetements, valamint a Balenciaga divatmárkák kreatív igazgatója, a georgiai származású Demna Gvasalia nemzetközi sikere jelenti. Ez a kiemelt globális figyelem egyfelől nagyszerű, új lehetőségekkel kecsegtető helyzet lehet számunkra. Kérdés azonban, hogy a nemzetközi sajtóban megjelent összehasonlítások és a többnyire inkább homályos vélemények írói valójában mennyire érthették meg vagy értették félre, hogy mit is jelent a „kelet-európai esztétika”. A nyugati luxusértékeket kommunikáló divatipar számára talán mindez csak egy újabb bekebelezhető „szűzterület”, ugyanakkor a régióbeli és magyar fotográfusok, divatfotósok ezekben a feszültségekben és ellentmondásokban egy új vizuális nyelv lehetőségét látják. Ez a nyelv a közel engedés, az intimitás, a megértés nyelve; néha az iróniáé; a tudatosan vállalt és megélt identitásé.

Fotó Tombor Zoltán NELLI című sorozatából (Fotó: Tombor Zoltán)

A Capa Központ Kelet-európai szépség – kortárs divatfotó & kelet-európai esztétika című kiállítása így azokra a kérdésekre is választ keres, hogy vajon csupán egy sokakat felpaprikázó fricska volt Kim Kardashian sarló-kalapácsos pulcsivillantása, vagy az egykori keleti blokk hozzá tudni adni valamilyen esszenciálisan kelet-európai minőséget, egy valós identitást a divat sokszor üres és kiszámítható, kreált vágyképeihez? A globalizáció és a kapitalizmus gőzhengere által egyformán a nyugati értékrendeknek megfelelően legyalult divatvilág tud-e meríteni a lemaradásban lévő, de autentikus élettel teli kelet-európai régióból: lehet-e szexi egy betonkeverő, tud-e vonzó lenni egy Ikarus?

A kiállítás tizenhét fotográfiai projekt segítségével lehetséges magyarázatokat ad arra, hogy miben áll a „kelet-európai esztétika”, mik a főbb jellemzői, és milyen jelentéseket kaphat mindez a nemzetközi művészeti, fotográfiai és divatszíntéren. A kiállítótér egyfajta háromdimenziós antológiaként működik. Egyik felében olyan kettős gyakorlattal rendelkező magyar fotográfusok mutatják be a szakmájukról és a „kelet-európai esztétikáról” alkotott elképzeléseiket saját munkáikon keresztül, akik amellett, hogy a divatiparban is dolgoznak, önálló, autonóm művészeti gyakorlattal is rendelkeznek. A galéria másik felében különböző szakemberek fejtik ki a véleményüket a témáról egy-egy általuk kiválasztott régióbeli divatfotós anyag, fotóriport, fotókönyv, kiadvány vagy egy eredeti személyiség, divatikon bemutatásán keresztül.

Tombor Zoltán Hazafelé címet viselő divat-dokumentarista sorozatának kiállított darabjai mindannyiunk számára ismerős kelet-európai környezetben játszódnak, az első sorozatban Palvin Barbarát, Nelli című új munkájában feleségét, Tombor Nellit láthatjuk, akivel visszamentek szülőhelyére. Az új műveken különleges módon keveredik a nosztalgia, a divatfotó és a családi képalkotás, a férj-feleség viszonyt is bemutató szeretetvezérelt fotográfia.