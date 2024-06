Október elején jelenik meg a Coldplay legújabb albuma

Az album előfutárát, a Feels Like I’m Falling in Love című dalt először a magyar közönség hallhatta a zenekar telt házas vasárnapi koncertjén a budapesti Puskás Arénában. Mint kiemelték, a Coldplay jelenleg is folyó turnéjának úttörő fenntarthatósági intézkedéseivel párhuzamosan – amelyeknek köszönhetően eddig 59 százalékkal kisebb karbonlábnyomot hagytak maguk után az előző stadionturnéjukhoz képest – a formáció mindent megtett annak érdekében, hogy a Moon Music fizikai megjelenését a lehető legfenntarthatóbbá alakítsa. A Moon Music lesz a világ első zenei anyaga, amelyet 140 grammos EcoRecord LP-ként adnak ki, és példányonként kilenc újrahasznosított PET-palackból készül, 85 százalékkal csökkentve a gyártási folyamat szén-dioxid-kibocsátását a hagyományos 140 grammos vinylhez képest – hangsúlyozzák a közleményben.

Chris Martin, a Coldplay frontembere. Fotó: AFP/Mads Claus Rasmussen

Korábbi partnerével, a The Ocean Cleanuppal együttműködésben a zenekar egy különleges kiadást is megjelentet. A Notebook Edition EcoRecord LP 70 százalékban a guatemalai Las Vacas folyóból kihalászott műanyaghulladékból készül, amely így nem éri el az Atlanti-óceánt. A Moon Music CD-kiadásai 90 százalékban újrahasznosított polikarbonátból készülnek, így a gyártási folyamat során legalább 78 százalékkal lesz kevesebb a szén-dioxid-kibocsátás, mint a hagyományos CD-k esetében.