Lélekutakon járva

Bagdy Emőke professzor asszony Lélekutakon című online videósorozatában arra keresi a választ, vajon az emberek a lelki egészségükkel is eleget törődnek-e, és megfelelően tájékozottak-e abban, milyen technikák állnak a rendelkezésükre.

Az első epizód – amelyben a professzor asszony a pszichés ellazulás fontosságáról beszélt – néhány nap alatt már több mint 45 ezer megtekintést ért el. Az előadó elsősorban azt járta körül, hogyan erősíthetjük meg a „lelki izomzatunkat”, és miként védekezhetünk jól a stressz ellen.

Kitért arra is, miért a konzumerizmus a legveszélyesebb „izmus”, mit nevezünk bőségkórnak, és miért élveznek nagyobb biztonságot az élet megpróbáltatásaival szemben a párkapcsolatban élő férfiak. Bagdy Emőke a tudományos megközelítést személyes példákkal és történetekkel színesítette, valamint gyakorlati tanácsokkal is ellátta a nézőket. Emellett megosztott a saját életéből is néhány fejezetet: a Csak semmi pánik! című nyitóepizódban megrendítő őszinteséggel vallott arról, hogyan dolgozta fel fia elvesztését.

A június 14-i, második adás a gyermek személyiségfejlődésére koncentrál majd, kitérve arra, hogyan befolyásolja azt a genetika, a családi háttér és a szociális környezet.