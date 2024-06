Negyvenéves a Purple Rain

A hétszeres Grammy-díjas énekes és zenész 2016. április 21-én halt meg, akkor örökségét, vagyonát 150 millió dollárra mérték. Túladagolásban vesztette életét: szülővárosában, egy liftben találtak rá. Mint, ahogy korábban beszámoltunk róla, csak egy hosszadalmas, hatéves jogi csatározást követően kezdődhetett meg csak az amerikai popzenész vagyonának megosztása még akkor élő testvérei között. Prince 57 évet élt, viszont a mai napig sok-sok rajongója, tisztelője van és több évtizedes zenei örökséget hagyott maga után. Végül a hagyatékot majdnem egyenlően osztják el a Primary Wave New York-i zenei cég és a zenészlegenda hat örököse közül a három legidősebb között – írtuk korábban.

Negyvenéves Prince Purple Rain című dala. Fotó: AFP

Purple Rain

A Purple Rain Prince hatodik stúdióalbuma, mely többek közt a lemez címadó dalát is tartalmazó korong. 1984. június 25-én jelent meg, és azóta is nagy sikernek örvend. A kritikusok és a közönség is szerette a lemezt és a hangzásvilágot. 1984-ben jelent meg a Purple Rain amerikai rock musical, amely Prince első filmszerepe volt.

A koncertfilm betétdala elnyerte az Oscar-díjat is.

Érkezik a színpadi változat a Purple Rainből

2025-ban Minneapolisban, a helyi állami színházban debütál majd a Purple Rain színpadi adaptációja is, mely azért különleges, mert a művész szülővárosáról van szó. Prince 1958-ban született az amerikai Minneapolisban, Minnesota államban.

Beyoncé és a Purple Rain

Prince a 2004-es Grammy-díj-átadón Beyoncéval lépett színpadra, ahol többek között a Purple Raint is elénekelték.