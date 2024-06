Top hét új sorozat a streamingfelületeken

1. iCarly 2021

Az iCarly című sorozat a SkyShowtime felületén felújítva jelenik meg. Fotó: SkyShowtime

Június 24-e óta megújult formában láthatók a SkyShowtime felületén az iCarly című népszerű széria első és második évadjának epizódjai, Miranda Cosgrove-val, Jerry Trainorral, Nathan Kress-szel a főszerepben. A sorozatban kilenc évvel híressé válása után Carly, az egykori internetsztár és barátai, Freddie és Harper, akikkel hajdanán webcastokat készítettek, immár a 20-as éveikben járva próbálnak meg boldogulni az élet rögös útjain.

2. One South: Pszichiátria fiatalkorúaknak

Június 26-ától elérhető a Maxon (korábban HBO Max) a One South: Pszichiátria fiatalkorúaknak (One South: Portrait of a Psych Unit) első évada. A kétrészes dokumentumfilm, amely a Zucker Hillside Kórház egyik fekvőbeteg osztályát mutatja be, ahol mentális krízisben lévő fiatal felnőttek, elsősorban főiskolai hallgatók számára biztosítanak rövid távú terápiákat, számos izgalmas, tanulságos pillanatot tartogat a nézők számára.

3. Lady Jane

A sorozat a könyvadaptációk sorát bővíti, hiszen az azonos című, magyarul Lady Jane cím alatt kiadott alternatív történelmi regényt dolgozza fel. Az eredeti történetet, amely a Tudor kor egyik legműveltebb udvarhölgyének, Jane Greynek állít emléket, Cynthia Hand, Brodi Ashton és Jodi Meadows írta. A történet szerint Jane-t unokatestvére, VI. Eduárd utódjául jelöli meg. A valóságban az akkor még csak 16 éves lányt az uralkodó halála után elfogták és kivégezték. A My Lady Jane című sorozat azt képzeli el, hogy mi lett volna, ha Eduárdot nem viszi el a betegsége. Ebben a szatirikus történetben Lady Jane sötét titkot fedez fel férjéről, és egy királyellenes összeesküvésbe is belecsöppen. A széria premierjét 2024. június 27-ére tűzték ki, és mind a nyolc epizód egyszerre válik elérhetővé a Prime Video felületén. A főbb szerepekben Emily Bader, Edward Bluemel és Jordan Peters is látható.

4. Lucrecia: Gyilkosság Madridban

A Disney+ legújabb, június 27-től megtekinthető dokumentum jellegű sorozatában egy szegény, fekete bevándorlónőt meggyilkolnak Madridban. A bűncselekmény példátlan társadalmi reakciót vált ki. Ki ölte meg Lucreciát és miért? Számos ehhez hasonló izgalmas rejtély vár megfejtésre a sorozatban. Az első nyomok szélsőjobboldali csoportokra utalnak. A korábban nem publikált felvételeivel ez a fordulatos széria egy olyan bűncselekményt tár a nézők elé, amely az első rasszista gyilkosságként vonult be a spanyol történelembe. A főbb szerepeket Kenia Carvajal, Bernarda Jiménez, Narcís Serra, Agustín Alonso, Jaime Sanz de Bremond és Inés Cayetano alakítják.

5. WondLa



Az Apple TV+ legújabb, június 28-tól megtekinthető, Tony DiTerlizzi által rendezett animációs sci-fi-fantasy sorozatában Évát, a kíváncsi és lelkes tinédzsert egy korszerű bunkerben neveli fel Muthr, egy robotanya. A lány a 16. születésnapján egy a bunkert ért támadást követően egy különös bolygón, az Orbonán találja magát. Új lakóhelyén nincs más ember, csak ő, és még az állatvilág is teljesen idegen, újszerű. Évához csatlakozik két idegen, Ottó és Rovender, akik segítenek a fiatal lánynak megtalálni az embereket, az otthonát és a valódi sorsát.

A WondLa című sorozatot az Apple TV+ hozza el a nézőknek. Forrás: Apple TV+

6. Zanzibár királya

2024. június 28-ától lesz elérhető a Max (korábban HBO Max) felületén a Zanzibár királya (King of Zanzibar) című sorozat első évada, amelyet szintén nagy érdeklődéssel vár a közönség.

7. A halott akták

A népszerű krimisorozat, A halott akták (The Dead Files) idén immár 10. évadához érkezett, és június végétől megtekinthető a Max kínálatában. Amy Allen, médium és társa, Steve DiSchiavi, a visszavonult nyomozó a paranormális tevékenységről szóló beszámolók segítségével egy halállal teli legenda titkaira derítenek fényt a jamaicai Montego Bay-ben. Izgalmakban, borzongásban, drámában és fordulatokban ezúttal sem lesz majd hiány.