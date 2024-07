Ebben különleges Európában az idén hetvenéves Vásárhelyi Őszi Tárlat

A jubileumi kiállításra 226 alkotó jelentkezett 312 festménnyel, 126 grafikával, 70 plasztikával és 15 egyéb műfaji kategóriába tartozó munkával. Ezek közül válogatott a tárlat kurátora, Nátyi Róbert vezette zsűri, amelynek munkájában Ibos Éva, a Tornyai-múzeum főmuzeológusa, Boldizsár Boldi szobrász és Lenkey-Tóth Péter festőművész, a kiállítás két korábbi fődíjasa Szmrecsányi, valamint a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) is képviselő, több művészeti ágban is alkotó Elekes Károly is részt vett – közölte a szervező Tornyai János Múzeum.

Az október első szombatjától december elejéig tartó kiállításon a közönség 128 művész alkotásait láthatja majd az Alföldi Galériában. 87 festmény, 34 grafika, továbbá 33 plasztika és négy egyéb kategóriájú alkotás kap helyet a főtéri kiállítóhely földszinti termeiben.

A zsűri döntött az elismerésekről is, amelyeket a kiállítás megnyitóján adnak át, a fődíj mellett a többi közt az életműdíjról is, amelyet az idei tárlaton résztvevő korábbi Tornyai-plakettesek egyikének ítélnek oda.

A Vásárhelyi Őszi Tárlat a maga nemében egyedülálló képzőművészeti seregszemle Európában, ugyanis nincs még egy olyan kiállítás, amelyet a Covidot leszámítva hét évtizede minden esztendőben megrendeznek,

egyedül a kétévente megtartott Velencei Biennálé tekint vissza komolyabb múltra.