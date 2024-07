Film is megörökíti majd a világsztár fellépéseit

A telt házas rendezvényeken számos sztárvendég is fellépett. A közönség a színpadon köszönthetett olyan zenei nagyságokat, mint például Lang Lang, Ed Sheeran, Brian May, Laura Pausini és Tiziano Ferro, de a hollywoodi hírességek közül is sokan csatlakoztak hozzájuk. Mások mellett Johnny Depp, Russell Crowe és Will Smith is részese volt a nagyszabású előadásoknak. A koncertsorozat kreatívigazgatója a kétszeres Olivier-díjra jelölt Francisco Negrin volt.

A világhírű énekes koncertjeinek felvételei egy dolumentumfilm részét képezik majd. Fotó: Kovács Tamás / MTI

Az Andrea Bocelli 30: The Celebration című dokumentumfilm a tervek szerint ősszel kerül a mozikba, a Mercury Studios, a Maverick, az Almud, az Impact Productions és a CitySound & Events közös produkciójaként. Az alkotás a kezdetektől a világhírnév elnyeréséig követi majd nyomon az énekes életútját.

A koncerteken a közönség nagy örömére Bocelli bejelentette, hogy egy új, Duets című albumon dolgozik, amely az előzetes tervek alapján október 25-én lát majd napvilágot. A lemezen Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli és Hans Zimmer is csatlakozik majd az énekeshez egy-egy újonnan rögzített közös dal erejéig. Emellett olyan korábban rögzített felvételek is helyet kapnak az összesen 32 dalból válogatásban, amelyeken Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia, Christina Aguilera, Ariana Grande, Virginia Bocelli és Luciano Pavarotti voltak a világhírű énekes duettpartnerei.

Andrea Bocelli karrierje immáron harminc éve, egy dalfesztiválon kezdődött.

A világhírű énekes 1994-ben a San Remó-i dalfesztivál első helyének elnyerésével indult színpadokat meghódító útjára. Az elmúlt évtizedekben számos szakmai elismeréssel tüntették ki, és – ami talán még ennél is fontosabb – magával ragadó, érzelemdús hangja és előadásmódja a közönség rajongását és szeretetét is gyorsan elnyerte. Az elmúlt évtizedekben számos operaslágert énekelt, a világ számtalan országában koncertezett, rengeteg albumot adott ki, és fellépett amerikai elnökök, pápák, valamint a brit királyi család tagjai előtt. A harmincéves jubileumi turnéja részeként ősszel Magyarországra is ellátogat, november 23-án és 24-én ad majd koncertet az MVM Dome-ban. A rajongóknak iparkodniuk kell, ha élőben szeretnék hallani a világsztárt, az első fellépésre ugyanis pillanatok alatt elfogytak a jegyek.