Jakab Zsófia: A textilipar az egyik legszennyezőbb iparág + podcast

Ma egyik művész, tervező sem tevékenykedhet anélkül, hogy az énmárkáját, a brandjét építené. Az MDDÜ sok más tevékenység mellett ebben is segít a hazai divat és design szereplőinek. A szakoktatás fontossága mellett Jakab Zsófia a Budapest Central European Fashion Week egyre nagyszabásúbb eseményeiről is mesélt. Az új európai uniós irányelv kapcsán pedig azt is elmondta, milyen radikális változás elé néz az iparág a kézműves manufaktúráktól a hatalmas márkákig.

– Meg kell tanulniuk az embereknek azt, hogy mit kezdjenek a ruhákkal. Mi történik akkor, ha azt már nem hordjuk? Az öt legszennyezőbb iparág közül sajnos a textilipar az egyik. Az iparág szereplőinek a tudatosságot kell növelniük a következő időszakban, és a fogyasztóknak is ezt kell átadni

– árulta el Jakab Zsófia, aki a magyar divatipar haladásának, fellendítésének lehetőségei mellett azt is elárulta a kulturális podcastben, miként kezdte pályáját, mi vonzotta a divat világában.

Mindig érdekelt a divat, de nem a klasszikus értelemben. A lányok, ha a divat iránt érdeklődnek, akkor általában tervezők szeretnének lenni vagy modellek. Engem sosem ez vonzott, de maga az iparág nagyon érdekelt

– osztotta meg a miniszteri biztos a podcastinterjú során.

