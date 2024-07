Fiatal festőtehetségeket támogatnak Balatonfüreden

A tehetséges fiatalok festőművészeti kibontakozását segítő Alkoss szabadon pályázatot immár harmadik alkalommal rendezték meg idén tavasszal, igazán aktuális témaválasztással: a sport évében a kedvenc sportág, sportoló vagy sportélmény megfestésére buzdított minden kreatív gyerkőcöt és fiatalt az Alkoss szabadon – A te sportélményed! művészeti pályázat.

Az olimpia, paralimpia és foci Eb évében is megannyi izgalmas és színes alkotás érkezett az ország minden pontjáról, több tucat sportágat felvonultatva.

Kreatív alkotások születtek

A 8–20 év közötti pályázók művei végtelen kreativitásról árulkodnak, ezért is döntött úgy a kiíró Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány (Alkoss Szabadon Alapítvány) és társkiírója, a fogyatékkal élő fiatalokat felkaroló Civilút Alapítvány, hogy az országot felölelő kiállítások formájában a széles nyilvánosságnak is megtekinthetővé teszi a díjazott alkotásokat. A kiállítássorozat jelenlegi állomása a balatonfüredi Akadémia Hotel, amelynek üzemeltetője, a Hotel & More Group örömmel csatlakozott több ponton is az Alkoss szabadon pályázatához. A cégcsoport felajánlásának köszönhetően az idei pályázat közönségszavazásának nyertese egy balatoni családi hétvége élményével gazdagodott. Emellett a Hotel & More Group mostantól lehetőséget biztosít vendégeinek, hogy szobafoglalásuk során támogathassák az Alkoss Szabadon Alapítvány kulturális tevékenységét. A vendégek minden egyes foglalás alkalmával hozzájárulhatnak az alapítvány munkájához, amely a fiatalok alkotói tevékenységének és a hátrányos helyzetű gyermekek kreativitásának fejlesztését célozza meg.

A célunk az idei pályázattal is az is volt, hogy a képernyők elől kimozdítva kreatív alkotásra ösztönözzük a fiatalokat, egyúttal felhívjuk a figyelmet a mozgás, a sport fontosságára. Partnereinkkel, köztük a Hotel & More cégcsoporttal most azon dolgozunk, hogy bel- és külföldön egyaránt széles közönséghez juthassanak el a díjazott pályaművek, és a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodák mellett jövőre a tehetséggondozás terén is előre léphessünk, alkotóink felkarolásával

— mondta el a sajtótájékoztatón Horváth Norbert, az Alkoss Szabadon Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítványról