Önálló koncertet ad a Margitszigeti Szabadtérin a világhírű tenor

A koncerten számos ritkaság mellett népszerű dalok is szerepelnek a Pillangókisasszonyból, a Bohéméletből. Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, a karmester Madaras Gergely lesz. A szenvedélyes hangú, expresszív és szuggesztív hangú tenort végre, Magyarországon most először, egész estés, önálló koncerten is hallgathatjuk.

A New Jerseyben nevelkedett tenor fellépett már a londoni Royal Opera House-ban, a torinói Teatro Regióban, a drezdai Semperoperben, a barcelonai Gran Teatre del Liceuban, a berlini Komische Operben. Bizet Carmen című operájának kelet-európai turnéján Elina Garanca partnere volt Don Joséként.