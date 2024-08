Az ArtPiknik Cereddel zárult a művésztelep

Az alkotók közül néhányan jelen voltak munkáikkal a két éve kialakított, korszerű grafikai műhellyel is rendelkező ArtComplex épületében látható Sites and Roots II. (Helyek és gyökerek) című kiállításon is. A római szám arra utal, hogy a lengyelországi Wroclavban már látható volt a tárlat.

Látogatók az ArtPiknik Cereden Fotó: Éberling András

A ceredi kiállítást Nátyi Róbert művészettörténész nyitotta meg, a jelenlévőket Fürjesi Csaba, az egyik alapító tag, művészeti vezető köszöntötte. Dominika Teske, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatója, valamint Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár elismerő, támogató gondolatait Kéri István moderátor olvasta fel. Skuczi Nándor Nógrád Vármegye Közgyűlésének elnöke is méltatta a művésztelep hazai és határainkon túli jelentőségét.

Jövőre már a 30. nemzetközi művésztelepet rendezik meg.