Szeptemberben jön A Gyűrűk Ura sorozat második évada

Már nem kell sokat várni az új évadra

Az Amazon még 2019-ben úgy rendelte be A Gyűrűk Ura sorozat második évadát úgy, hogy az első még csak az előkészületeinél tartott – mutat rá az Origó cikkében. Akkor azt lehetett olvasni, hogy legalább a rajongóknak a két évad között nem kell majd éveket várniuk, az alkotók ugyanis azt tervezték, hogy az első két epizód leforgatása után több hónapos szünetet tartanak, ez idő alatt írják meg a második etap forgatókönyvét – utána viszont mindent felvesznek egyben.

A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi ( Forrás: Amazon)

A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi végül 2022. szeptember 1-jén mutatkozott be,

a második évad pedig idén szeptember 29-én érkezik.

Szerencsétlenségek sorozata

A készítőknek nem volt könnyű dolguk, az első évad elkészítését a koronavírus, a másodikat a színészek és filmes, tévés írók sztrájkja is hátráltatta, és néhány nem várt esemény miatt is át kellett szervezni mindent. 2023-ban például teljes káosz uralkodott a windsori stúdióban, miután tűz ütött ki a kellékosztályon, a balesetben rendkívül értékes kellékek és jelmezek váltak a lángok martalékává. A producerek attól tartottak, hogy a károk miatt számtalan jelenet forgatását kell bizonytalan ideig elhalasztani. A forgatás akkor a második széria felénél tartott, de a szerencsétlenségek addig sem kímélték a stábot. Elpusztult egy ló is a felvételek során, ezzel A Gyűrűk Ura sorozat alaposan kivívta az állatvédő szervezetek haragját.

Új karakterek

A második évadra természetesen új karakterek, és ezzel együtt újabb színészek is érkeznek a sorozatba, rájuk szintén lehet majd számítani a folytatásban: Gabriel Akuwudike, Yasen „Zates” Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson. Változás azonban, hogy Joseph Mewle-t Sam Hazeldine váltja az ork vezér, Adar szerepében. A csere olyan szempontból nem meglepetés, hogy Mewle már a sorozat promóciójában sem vett nagyon részt.