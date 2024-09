Elhunyt az egyik Jackson 5

A hatvan évvel ezelőtt, 1964-ben alakult Jackson 5-ban (amely később Jacksons névre váltott) Jackie, Tito, Jermaine, Marlon és Michael Jackson szerepelt. A családi együttest, amelyet a nagyravágyó papa, Joe Jackson hozott tető alá, 1997-ben beiktatták a Rock & Roll Hírességek Csarnokába.

Fotó: AFP

A formáció a hetvenes években számos listavezető slágert készített, köztük az ABC-t, az I Want You Back-et és az I’ll Be There-t.

Toriano Adaryll „Tito” Jackson 1953. október 15-én született. Ő volt a Jackson 5 legkevésbé előtérben lévő tagja, miután háttérvokálozott, illetve időnként gitározott. Valamennyi testvére szólókarriert is befutott (ideértve két húgukat, az egyaránt sikeres La Toyát és Janetet is), a legnagyobbat természetesen a 2009-ben elhunyt Michael, aki a világ egyik legsikeresebb előadójává, a pop királyává vált.

Tito Jackson nem sokkal Jacko halála után azt nyilatkozta az AP-nek, hogy a gyász újra közelebb hozta egymáshoz a családtagokat. 2014-ben úgy fogalmazott, hogy ő és testvérei még mindig érzik Michael jelenlétét a színpadon, és pozitív energiát merítenek belőle.

A Jackson 5 tagjai közül Jackie 18, Tito 16, Jermaine 15, Marlon 12, Michael pedig mindössze 11 éves volt, amikor befutottak. (A hatodik fivér, Randy 1975-től 1989-ig volt Jacksons-tag.) A Jacksons gyakran lépett fel Elvis Presley-vel és több zenei rekordot is megdöntött. Ezek közé tartozik, hogy az első zenekar volt, amelynek első négy kislemeze (I Want You Back, ABC, The Love You Save, I’ll Be There) vezette az amerikai Hot 100-at. A Jackson 5/Jacksons lemezeiből világszerte több mint százmillió fogyott.

A zenekarból Michael Jackson 1984-ben szállt ki, a Jacksons utolsó lemeze az 1989-ben megjelent 2300 Jackson Street volt. 2001-ben mindössze két koncertre újra összeálltak Michael Jackson szólókarrierjének 30. évfordulóját ünnepelve a New York-i Madison Square Gardenben, de csak Michael halála után három évvel aktivizálta újra magát a négy fivér, Jackie, Tito, Jermaine és Marlon. Azóta ismét járták a világot, az Egyesült Államokon és Európán kívül Ausztráliában és Dél-Amerikában is koncerteztek, fesztiválokon, színháztermekben, arénákban és hotelekben egyaránt. 2019-ben a Paloznaki Jazzpikniken is felléptek.

Tito Jackson néhány nappal halála előtt, szeptember 11-én Münchenből küldött üzenetet közösségi oldalán, a bajor városban testvéreivel együtt tett látogatást Michael Jackson emlékművénél. Tito Jackson volt az utolsó a kilenc Jackson testvér közül, aki szólólemezt jelentetett meg, ez volt a 2016-os Tito Time. Egy évvel később a One Way Street című dallal jelentkezett. Három fia, TJ, Taj and Taryll is zenekart alakítottak, 3T néven.